Prantsusmaa valitsus saatis sõdurid parlamenti teavitamata Ukrainasse ning sattus seetõttu opositsiooni terava kriitika alla. Prantsusmaal on juba alanud aktiivne presidendivalimiste kampaania ning viimane sisepoliitiline tüli süvendab riigis pingeid veelgi.

Prantsusmaa on saatnud Ukrainasse sõdureid, et pakkuda sõjalist väljaõpet ja tehnilist tuge. Prantsuse vägede kohalolekust Ukrainas teatas eelmisel nädalal avalik-õiguslik ringhääling RFI. Ringhäälingu andmetel juhib missiooni Prantsuse kindral, vahendas Politico.

Valitsus ei teavitanud aga parlamenti sõdurite saatmisest Ukrainasse. Senati kaitsekomisjoni esimehe Cédric Perrini sõnul näitab selline käitumine presidendi lugupidamatust parlamendi vastu. Kaitseministri asetäitja Alice Rufo kutsuti seetõttu 25. novembriks senati kinnisele istungile.

Rufo kinnitas Prantsuse sõdurite kohalolekut Ukrainas, kuid rõhutas, et nende ülesanne on pakkuda väljaõpet ja tehnilist tuge. Valitsuse hinnangul ei kuulu selline missioon põhiseaduse artiklis 35 määratletud sõjalise sekkumise alla.

Prantsusmaa põhiseaduse artikli 35 kohaselt peab valitsus teavitama parlamenti välisriigis sõjalise operatsiooni alustamisest hiljemalt kolme päeva jooksul. Kui operatsioon kestab üle nelja kuu, tuleb selle jätkamiseks saada parlamendi heakskiit. Samas puudub täpne õiguslik määratlus selle kohta, mida käsitatakse sõjalise sekkumisena.

"On absurdne väita, nagu oleksid Prantsuse sõdurid Ukrainas otseselt sõjas osalenud," ütles Rufo möödunud nädalal Prantsusmaa parlamendi alamkojale.

Samal ajal kogub Prantsusmaal hoogu 2027. aasta presidendivalimiste kampaania. Kaks populaarseimat kandidaati, Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon, on mõlemad distantseerunud valitsuse Ukrainat toetavast poliitikast.

Mélenchon hoiatas, et Prantsusmaa ei tohi mingil juhul muutuda Ukraina sõja osapooleks. Le Pen on lubanud võimule saades lõpetada Ukrainale rahalise abi andmise.