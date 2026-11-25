Arhitektide liit on Tallinna linnale teinud mitu ettepanekut, et muuta Pärnu maantee rekonstrueerimise projekti. Linn aga arhitektide liidu ettepanekuid pole kuulda võtnud.

Pärnu maantee rekonstrueerimisel on arhitektide liit rõhutanud avaliku ruumi kvaliteedi olulisust. Viimasel kohtumisel linnaga selgus, et arhitektide ettepanekud siiski läbi ei lähe.

"Eelmisel nädalal sai kohtutud ja oli väga meeldiv kohtumine väga meeldivate inimestega, aga tulemust kahjuks ei ole. Viidatakse eelkõige Euroopa rahastusega projekti pingelisele ajagraafikule ja sellest tulenevalt ei ole justkui võimalik mingeid muudatusi enam teha," lausus arhitektide liidu eestseisuse liige Jaak-Adam Looveer.

Looveer ütles, et praegune projekt muudaks kesklinnaliku ruumi eelkõige läbiliikumise ruumiks, mis ei toeta tänava atraktiivseks muutmist.

"Tuleb tunnustada seda projekti, et on rattateedega tublisti vaeva nähtud. Aga jalakäijatel ei ole pinke, ei ole ratturitele ette nähtud peatumiskohti, autodele samuti. Ka ühistranspordipeatustega on selline lugu, et neid vaadatakse pigem ühistranspordile takistusena kiiruse vähendajana ja neid nihutatakse üksteisest palju kaugemale," lausus ta.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et erinevaid lahendusi kõrvutades jõudis linn seisukohale, et praegune variant on kõige parem. Nii ei ole plaanis näiteks ühistranspordipeatusi muuta.

"Kuna liikuvusameti kolleegid on ühistranspordi kasutatavust põhjalikult modelleerinud ja analüüsinud, siis me oleme näinud, et kõige olulisem on see, et peatus oleks õiges kohas. Kui panna sinna täiendavaid peatuseid iga peatuse vahele, siis see muudab ühistranspordi aeglasemaks. Kui ühistransport on aeglasem, siis läbi selle kaotame ühistranspordi kasutajaid," rääkis abilinnapea.

Kas aga ekspertide arvamust peaks arvestama seesuguste projektide tegemisel?

"Linnavalitsuse seisukoht on kindlasti see, et eksperte tuleb kaasata. Selles suhtes on hea öelda, et erinevates linnaametites töötavad kõrge professionaalsusega ametnikud. Samuti ostame hanke korras sisse projekteerimist, liiklusanalüüse, ka need on tehtud professionaalide poolt," lausus Järvan.

"Arhitektide liiduga kohtumisel oligi selline, ma ütleks, pentsik eristamine, et arhitektide liit tahtis veidi anda mõista, et arhitektid on eksperdid, aga näiteks liikuvusinsenerid ei ole eksperdid, keda peaks nii tõsiselt kuulama kui arhitekte," lisas ta.