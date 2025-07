Pariisi taksofirma Hype loobus vesinikutehnoloogia kasutamisest

Prantsuse ettevõte Hype alustas oma tegevust aastal 2015, kui pariis võõrustas üro kliimakonverentsi. Ettevõte pälvis toona palju tähelepanu oma ambitsiooniga luua maailma suurim heitmevaba taksopark. Vesinikutehnoloogia tundus toona tulevikulahendus – kiiresti tangitav, heitmevaba ning pikema sõiduulatuse kui esimesed elektriautod.

Algusaastatel toetas Hype'i tegevust ka Toyota, kes pakkus vesinikku sisulisel tasuta vastutasuks selle eest et nad toyota autosid kasutasid. Lisaks aitasid Euroopa liidu ja prantsusmaa toetused katta taristukulusid.

2024. aasta lõpuks said need soodustused otsa ning Hype pidi maksma esimest korda vesiniku eest turuhinda. Selgus,et vesiniku hind oli enam kui kahekordistunud ja maksab nüüd 16-18 eurot kilogrammi eest.

Hype süüdistab olukorras ettevõtteid TotalEnergies ja Air Liquide, kelle kontrolli all on suurem osa Prantsusmaa vesinikutaristust.

Samal ajal on arenenud aga elektriautode sektor Prantsusmaal. Laadimisvõrk on suur ja hinnad madalamad.

Toetusteta ja kõrgete kulude tõttu saatus Hype kliiresti suurde kahjumisse. Selle aasta juunis teatas ettevõte, et asendab kõik vesinikutaksod Pariisis ning keskendub edaspidi elektrilistele sõidukitele.

Kriitikute sõnul nätab see juhtum, et vesinikuautod vähemalt linnatranspordis ei suuda hetkel elektriautodega konkureerida ei hinna ega kättesaadavuse poolest.

Eestis peaksid Alexela ja Utilitase koostöös alustama esimesed vesinikutanklad tööd suve lõpus. Tanklat hakkab vesinikuga tankima 30 Bolti kaubamärgi all sõitvat taksot. Ekspertide sõnul on taolised katseprojektid vajalikud, et saada aru, kas vesinikul on Eestis tulevikku või mitte.