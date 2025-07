Valitsus kinnitas Patareisse kommunismi kuritegude teadmuskeskuse rajamise

"Välisminister Margus Tsahkna tutvustas valitsusele eelnõud kommunismi ja imperialismi kuritegude teadmuskeskuse rajamiseks Patarei vangla territooriumile, mille valitsus heaks kiitis," teatas valitsus.

Teadmuskeskuse rajamine on osa koalitsioonilepingust. Justiitsministeerium eraldab projekti järgmise arengufaasi jaoks oma eelarvest kaks miljonit eurot.

"Me ei tohi unustada, kust me tuleme, ega lasta hävitada oma rahvuslikku mälu," ütles Tsahkna. "Teadmuskeskuse loomine on ajalooliselt ja rahvuslikult oluline investeering meie vastupanuvõime ja kaitsetahte tugevdamiseks."

"Venemaa agressioon Ukrainas näitab meile selgelt: agressor ei piirdu ainult füüsilise hävitamisega. Süsteemselt püütakse hävitada ka rahvuste identiteeti, kultuuri ja ajaloomälu. Sama juhtus Eestis 50 aastat kestnud kommunistliku okupatsiooni ajal," ütles välisminister. "Rahvuslik mälu on osa meie kaitsetahtest. Ilma mineviku mõistmiseta ei saa olla tugevat tulevikku. Teadmuskeskuse loomine Patareisse on vajalik ja ajakohane rohkem kui kunagi varem."

Urmas Sõõrumaa poolt arendatava endisesse Patarei vanglakompleksi rajatava kommunismiohvrite mälestusmuuseumi ehitus juba käib. Muuseum on kavandatud ligikaudu 5000 ruutmeetrile Patarei kompleksi idapoolsesse ossa, kus on säilinud autentsed vangikongid, mahalaskmisruum, koridorid, vanglahoov koos vangide jalutusruumidega ja palju muud vaatamisväärset.