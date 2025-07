Sõõrumaa loobus praegu Tallinna linnapeaks pürgimisest

Küll aga kandideerib Sõõrumaa sügisel kohalikel valimistel Tallinnas Reformierakonna nimekirjas ja on siis ka linnapea kandidaat. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et Reformierakond liitub järgmisel Tallinna volikogu istungil linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamisega. See tähendab Michali sõnul, et Reformierakond läheb Tallinnas opositsiooni ja linnas jätkab kuni valimisteni sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 vähemusvalitsus.

Jane Saluorg