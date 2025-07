Ministritest usaldatakse enim Pevkurit ja Ligi, Michal on alles kuuendal kohal

Kantar Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit ning talle järgneb väikse vahega rahandusminister Jürgen Ligi. Alles kuuendal kohal on peaminister Kristen Michal, kelle usaldusprotsent on võrreldes möödunud aasta lõpuga ka langenud.