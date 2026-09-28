Otse kell 11: valitsus tutvustab tuleva aasta riigieelarvet
Valitsuse liikmed tutvustavad esmaspäeval 2027. aasta riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat järgnevaks neljaks aastaks. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, välisminister Margus Tsahkna ning sotsiaalminister Karmen Joller.
Pressikonverentsil antakse põhjalik ülevaade riigi rahalistest plaanidest, majandusprognoosist, prioriteetsetest investeeringutest ning valitsemisalade eelarvetest.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi