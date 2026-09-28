Otse kell 11: valitsus tutvustab tuleva aasta riigieelarvet

Pressikonverentsil antakse põhjalik ülevaade riigi rahalistest plaanidest, majandusprognoosist, prioriteetsetest investeeringutest ning valitsemisalade eelarvetest.

Pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, rahandusminister Jürgen Ligi, välisminister Margus Tsahkna ning sotsiaalminister Karmen Joller.

Valitsuse liikmed tutvustavad esmaspäeval 2027. aasta riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat järgnevaks neljaks aastaks. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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