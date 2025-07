Reisifirmade kasutamine on levinud, kuigi inimesed on hinnatundlikumad

Reisifirmade Novatoursi ja Estraveli andmetel on sel suvel kõige populaarsemateks sihtkohtadeks Türgi, Kreeka, Bulgaaria ja Montenegro.

"Just Montenegro on viimastel aastatel hästi palju kasvanud. See sihtkoht edestab praegu juba Kreekat ja Bulgaariat. Ma arvan, et see on seetõttu, kuna sinna on hästi lihtne saada, lend sinna kestab vähem kui kolm tundi," rääkis Novatoursi müügiosakonna juhataja Ann Tiedemann.

Tiedemanni sõnul on järjest populaarsemad ka lühikesed nädalalõpureisid, kuna need on sobilikud kiire elutempoga inimestele.

Reisibüroode ja -korraldajate teenuseid kasutavaid inimesi on seinast seina. Kuid Estraveli reisikonsultandi Rainer Rebase sõnul on hetkel kõige rohkem just koolilõpetajaid ja perekondi. Enim müüakse pakettreise.

"Vana klassikaline kõik hinnas pakett, kus sul on ette ära tehtud kõik organiseerimine: lennud, lennujaamast hotelli transport, hotellis toitlustus, pärast Tallinnasse tagasi. See on ikkagi kõige populaarsem ja mugavam. Seda eelistatakse ja seda küsitakse kõige rohkem," ütles Rebane.

Mõlemad reisifirmad märkisid, et kliendid on järjest hinnatundlikumad ning otsivad kõik hinnas pakette ja sooduspakkumisi.

"Võrreldes eelmise suvega on meie reisipakettide keskmised hinnad ka ikkagi tõusnud, kuid samas on turul rohkem sooduskampaaniaid ja eripakkumisi, uue hooaja müük avatakse varem. Paljud kliendid ka eelistavadki varajase tellija pakkumisi või siis loodavad viimase hetke pakkumistele," lausus Tiedemann.

Viimase hetke pakkumistega tuleb Rebase sõnul olla ettevaatlik.

"Loodetakse, et see viimase hetke pakkumine on hästi odav," märkis ta. "Aga tegelikult mina ütlen küll, et sellist asja nagu viimase hetke reisi kui sellist asja ei ole. Praegu sul on viimane hetk, et hakata mõtlema oktoobri koolivaheaja peale. Et täna osta reis samasse nädalasse on üsna riskantne."

Kuigi tänapäeval on populaarne ka ise oma reiside planeerimine, ei ole reisifirmade tähtsus kuskile kadunud. Rebase sõnul eelistavad neid inimesed, kelle jaoks on tähtis kindlustunne ja lihtsus, kuna ootamatuste korral tegeleb lahendusega reisibüroo.

"Meie oleme oma keelesüsteemis siin ja saame suhelda klientidega ja kliendid meiega eesti keeles," ütles ta. "Loomulikult on meil ka võõrkeelseid kliente, kuid enamik kliente on ikkagi Eesti kliendid. Nendel on ju hea turvaline pöörduda esimesena oma emakeeles meie poole ja meie saame neid aidata."

Tiedemanni sõnul on paljud inimesed mõistnud, et üksi reisi planeerimine on pidev pingutamine ja kulutused võivad minna mitu korda suuremaks, kui algselt planeeritud.