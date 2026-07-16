Tallinna lennujaam tegi taas rekordi, Eesti inimene reisib aga tänavu vähem

Tallinna lennujaam teenindas juunis 373 000 reisijat ja purustas sellega kõigi aegade rekordi. Samal ajal näevad reisibürood, et kliente on vähemaks jäänud ja toovad põhjuseks majandusseisu.

"Sellist numbrit pole meie silmad enne juunikuus näinud," ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. Ta lisas, et reisijate arv on kindlas kasvus.

Pärgmäe selgitas, et kaasa on aidanud uued lennud, mis toovad ka palju turiste Eestisse. "Me näeme, et neid tuleb palju Poolast, Itaaliast ja Ungarist," nentis ta.

Lisaks uutele lennuliinidele on Pärgmäe sõnul reisimine saanud osaks inimeste igapäevaelust. "Kui majandusolukord vaikselt paraneb, on seda reisijate arvus kohe märgata," lisas ta.

Näiteks Eesti ja Türgi vahel on käigus tšarterlend, kus lennuk mahutab ligikaudu 550 inimest. Pärgmäe rääkis, et see maandub Eestis umbes kaks korda nädalas ja kohad saavad täidetud.

Reisibürood ei näe aga samasugust kasvu reiside ostmises. Pärgmäe põhjendas, et reisibürood vahendavad valdavalt reisipakette või lennupileteid. "Praegu on trend, et inimesed ostavad lennupileteid üha rohkem otse lennufirmadelt," selgitas ta.

Reisibüroo Tensi-Reisid esindaja Reili Valk rääkis aga, et praegune majandusseis on see, mis mõjutab tuntavalt Eesti inimeste reisimist. Tema andmetel reisivad eestimaalased sel suvel tavapärasest vähem.

Reisijate arvu langusest rääkis ka reisibüroo Go Travel tootejuht Jane Laurisoo. Tema aga tõi põhjuseks, et tellimuslendude arv on vähenenud.

"Vahepealsed sündmused Lähis-Idas ja kütusekriis tegid eestlased reiside broneerimisel ettevaatlikuks ja vähene nõudlus sundis reisikorraldajaid reiside arvu optimeerima," ütles Laurisoo. See tähendab, et mitmed lennud tühistati.

Reisibüroo Novatours Eesti tegevjuht Ksenia Ots rääkis, et reisiturgu mõjutavad samaaegselt habras majanduskeskkond, tarbijate kindlustunne, hinnatase ja reisikulude kasv seoses kallinenud lennukikütusega.

Kliendid on hinnatundlikud

Ots ütles, et viimaste aastate inflatsioonihüpped ja kallinenud sisendhinnad on muutnud kliendi hinnatundlikumaks kui mõned aastad tagasi. "Varem oli klient valmis maksma rohkem kindla sihtkoha või hotelli eest," lisas ta.

Ka Estraveli tegevdirektor Kaire Saadi ütles, et praegune majandusolukord on muutunud inimesed hinnatundlikumaks. Rohkem otsitakse kampaaniaid, võrreldakse hindu ja pööratakse tähelepanu sellele, mida reisipakett tegelikult sisaldab.

Saadi nentis, et hoolimata majandusolukorrast on praeguse vihmase suvega viimase hetke reisid eestlaste seas endiselt menukad. Ka Laurisoo nentis, et kuna ilm on tavapärasest vihmasem, on olnud nädalaid, kus kõik reisipaketid on välja müüdud.

Laurisoo sõnul pole juulis eriti odava hinnaga viimase hetke reise olnud. Ta lisas, et praegu algavad hinnad 550 eurost reisija kohta. Kalleim reis on 9000 eurot reisija kohta.

Hoolimata klientide hinnatundlikkusest on Otsa sõnul tänavu ostetud reise Türki, kus on hinnas luksushotell suure peresviidiga. Novatours on selliseid reise müünud 20 000 euro eest.