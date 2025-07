Ekspress Grupp soovib saada Õhtulehe ainuomanikuks

AS Ekspress Grupp ja AVH Grupp AS sõlmisid kolmapäeval lepingu AVH Grupile kuuluva 50 protsendi osaluse omandamiseks AS-is Õhtuleht Kirjastus. Tehingu, millele peab enne jõustumist andma heakskiidu konkurentsiamet, tulemusel saab Ekspress Grupist Õhtuleht Kirjastuse ainuomanik.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused jäävad konfidentsiaalseks.

AVH Grupp, mille suurima osa moodustab energiakontsern Alexela ja mille tegelik kasusaaja on äriregistri andmetel ettevõtja Heiti Hääl, omandas 2019. aastal 50-protsendise osaluse Õhtuleht Kirjastuses. Nüüd soovib AVH Grupp keskenduda oma põhitegevusvaldkondadele peamiselt energeetika sektoris.

"Oleme rahul, et AS Õhtuleht Kirjastus läheb täielikult kohaliku meediaettevõtte kätte, mis suudab tagada selle jätkuva arengu ja professionaalse juhtimise," lausus AVH Grupp ASi tegevjuht Veiko Räim.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on Õhtuleht Eesti üks olulisemaid meediaväljaandeid, mille täielik omandamine annab Ekspress Grupile lisavõimalusi investeeringuteks kvaliteetsesse ajakirjandusse.

"Ajal, mil suur osa Eesti meediavaldkonna reklaamituludest liigub maksuvabalt globaalsete platvormide vahendusel Eestist välja, on oluline tugevdada kodumaist meediasektorit ja tagada, et Eestis säiliks mitmekesine ja sõltumatu ajakirjandus, mis on demokraatia alustala," lausus Rüütsalu.

Ekspress Grupi juht lisas, et Õhtuleht jätkab ka pärast tehingut iseseisva meediaväljaandena ja sõltumatu toimetusega.

AS Õhtuleht Kirjastus teenis 2024. aastal 14,1 miljoni euro suuruse käibe juures kasumit kasumit 534 528 eurot. Ettevõttes töötas taandatuna täistööajale 165 inimest. Ettevõtte palgakulu oli aastas 5 004 029 eurot ehk keskmiselt 2527 eurot inimese kohta kuus. Ettevõtte juhatuse liikmed on Martin Šmutov ja Pille Kork.

Ekspress Grupi tegelik kasusaaja on Hans H. Luik.