Sanchez lubas ametis jätkata ja kuulutas välja korruptsioonivastase plaani

Korruptsiooniskandaal on Sanchezi juhitud vähemusvalitsuse tuleviku küsimärgi alla seadnud. Sanchez siiski kinnitas kolmapäeval, et jätkab riigi juhtimist.

"Ma ei viska rätikut nurka, me jätkame," ütles Sanchez parlamendile, kuid nentis, et on tagasiastumise küsimust seoses kahe tema partei endise raskekaallase korruptsioonijuhtumiga kaalunud.

Samuti tegi Sanchez teatavaks koos Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) välja töötatud korruptsioonivastase plaani, millega loodetakse taastada skandaali sattunud valitsuse usaldusväärsus.