Kauaaegne Hispaania peaminister kutsus Sanchezit tagasi astuma

Hispaania valitsust raputab korruptsiooniskandaal ning rahulolematus peaminister Pedro Sancheziga kasvab. Aastatel 1982-1996 Hispaaniat juhtinud Felipe Gonzalez leiab, et Sanchez peab tagasi astuma ning kuulutama välja ennetähtaegsed valimised.

Felipe Gonzalez mängis võtmerolli Hispaania üleminekul demokraatiale pärast diktaator Francisco Franco surma.

83-aastane Gonzalez ütles nüüd, et sotsialistide liider ja peaminister Sanchez peaks tagasi astuma. Gonzalez leiab, et Sanchez peab kuulutama välja ennetähtaegsed valimised ning tegema ruumi teisele sotsialistide kandidaadile, vahendas The Times.

Sotsialistide endine juht Gonzalez rääkis, et peaministril pole enam võimu ning tõi esile Sanchezi järeleandmised Bildule, mis on baskide separatistlik partei. Samuti pakkus Sanchez amnestiat Kataloonia separatistidele, kes osalesid 2017. aasta ebaõnnestunud iseseisvuspüüetes. Pärast 2023. aasta valimisi sõlmis Sanchez liidu ka Kataloonia iseseisvusparteiga.

Gonzalezi märkused tulevad ajal, mil Hispaania konstitutsioonikohus kinnitas varem vaidlustatud amnestiaseaduse, mis peaks võimaldama Kataloonia endisel juhil Carles Puigdemontil naasta kodumaale. Puigdemont põgenes 2017. aastal nurjunud iseseisvuskatse järel Hispaaniast, ta elab praegu Belgias.

Gonzalez ei toeta Puigdemontile amnestia andmist ja ähvardas, et ei hääleta enam Sotsialistliku Partei poolt.

Hispaaniat raputab nüüd veel ka järjekordne korruptsiooniskandaal ja Sanchez võitleb poliitilise ellujäämise nimel. Valitsus on teatanud, et langes parempoolse opositsiooni ja meedia laimukampaania ohvriks.