Hispaanias kasvab surve ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks

Hispaania valitsust raputab korruptsiooniskandaal ning rahulolematus peaminister Pedro Sanchezega kasvab. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Sanchez jäi parteikaaslaste surve alla ning sotsialistide kohalikud liidrid soovivad ennetähtaegsete valimiste korraldamist.

Hispaania linnade ja piirkondade sotsialistlikud poliitikud soovivad, et Sanchez korraldaks korruptsiooniskandaali tõttu ennetähtaegsed valimised. Avalikult seisab partei siiski veel peaministri selja taga.

Eraviisiliselt muretsevad aga piirkondlikud juhid, et Sanchez kahjustab ka nende valimisväljavaateid.

Hispaanias peaksid 2027. aastal toimuma nii parlamendi- kui ka kohalike omavalitsuste valimised. Sotsialistide kohalikud liidrid muretsevad nüüd, et kui Sanchez jääb ametisse kuni oma ametiaja lõpuni, ootab parteid kõigil tasanditel suur kaotus.

"Ma ei näe, kuidas ta saab järgmise kahe aasta jooksul asju ümber pöörata," ütles Sotsialistliku Partei kohalik ametnik veebiväljaandele Politico.

Sanchez ise jäi kriitika alla eelmisel neljapäeval. Hispaania politsei eliitüksuse raport näitas, et võimudel on tõendeid, mis seovad sotsialistide tähtsa liikme Santos Cerdani altkäemaksu võtmisega.

Cerdan lahkus eelmisel nädalal partei juhtkonnast ja esmaspäeval loobus ta oma kohast Hispaania parlamendis.

Sanchez tegi raporti tõttu pöördumise televisioonis ja vabandas Hispaania avalikkuse ees. Ta lubas astuda otsustavaid samme korruptsiooniga võitlemiseks organisatsioonis, mida ta ise juhib. Esmaspäeval tegi ta partei juhtkonnas ka muudatusi.

Viimane skandaal aga kahjustab Sancheze kodupartei mainet. Cerdani väidetava korruptsioonijuhtumi uurimine on seotud juba käimasoleva uurimisega Jose Luís Abalose suhtes. Viimane oli Cerdani eelkäija partei peasekretäri ametikohal. Mõlemad mehed määras sellele ametikohale Sanchez.

Merida linnapea Antonio Rodríguez Osuna ütles, et Sanchez peaks korraldama erakorralise partei kongressi. Ta ütles veel, et kui tema oleks partei juht, siis ta ei kandideeriks ametisse tagasi.

Ka Cadena SER, populaarne raadiojaam Hispaanias, teatas, et paljud sotsialistid muretsevad Sancheze võimule jäämise pärast. Nad muretsevad, et partei võib Sancheze juhtimisel kaotada kontrolli mitmete linnade üle. Ka ajaleht El Pais kirjutab, et surve ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks kasvab.