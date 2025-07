Ajaga võidu jooksev konservatiivide juht üritab saada Hispaania peaministriks

Hispaania vasakpoolset valitsust raputab korruptsiooniskandaal ning riigis kasvab surve ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempoolne opositsiooniliider Alberto Nunez Feijoo on nüüd võimule lähemal kui kunagi varem, kuid ta jookseb ajaga võidu ning see võib olla tema viimane võimalus saada peaministriks.

Küsitluste järgi võib Feijoo juhitud Rahvapartei (PP) valimised võita. Konservatiivne PP on praegu ülekaalukalt Hispaania populaarseim partei, erakonna toetus on ligi 34 protsenti. Teisel kohal on peaministri Pedro Sanchezi Sotsialistlik Partei, mille toetus on 27 protsenti, vahendas Politico.

Hispaanias peaksid parlamendivalimised toimuma alles 2027. aastal. Praegust valitsust raputab aga korruptsiooniskandaal, isegi Sanchezi enda parteikaaslased nõuavad ennetähtaegsete valimiste korraldamist.

Sel nädalal toimub Madridis Rahvapartei (PP) kongress ning Feijoo peaks siis kinnitama, et on valmis ise valitsusvastutust võtma. Feijoo ise on kutsunud juba Sanchezit tagasi astuma.

"Lõpetame selle õudusunenäo. Me tahame lihtsalt teada, millal ta kirjutab alla oma tagasiastumise avaldusele," teatas Feijoo oma toetajatele.

Sanchezi tagandamiseks pole veel aga hääli koos. Kui Feijoolt uuriti, miks ta 18. juunil ei esitanud umbusaldust, vastas ta, et tal on neli häält puudu. Samas hakkab ka Feijool endal aeg otsa saama.

"Feijoo teab, et see (võimuletulek) on nüüd või mitte kunagi, sest ma ei usu, et tal tuleb veel teist võimalust," ütles Barcelona autonoomse ülikooli politoloog Oriol Bartomeus.

Feijoo partei võitis ka 2023. aastal valimised, kuid ta ei suutnud toona valitsust moodustada. Sanchez lõi siis laiapõhjalise koalitsiooni ning jäi edasi võimule.

Feijoo ise on nüüd pööranud pilgu parempopulistide poole, koos populistidega ründab ta ka vasakpoolset valitsust. Mitmed küsitlused näitavad, et konservatiivne Rahvapartei ja parempopulistlik Vox suudaksid võita valitsuse moodustamiseks piisavalt palju kohti.

Samas raputavad ka Feijoo parteid korruptsiooniskandaalid ning ka tema enda aeg konservatiivide eesotsas võib varsti olla läbi.

63-aastane Feijoo ise võttis Rahvapartei juhtimise üle 2022. aastal. Ta ei toeta katalaanide iseseisvuspüüdlusi, kuid seisab enda parteis silmitsi tugeva konkurentsiga ning kritiseerib seetõttu üha teravamalt Sanchezi valitsust.

Sanchezi ja Feijoo vägikaikavedu on jõudnud ka Brüsselis. Rahvapartei üritas mullu takistada Hispaaniast pärit sotsialisti Teresa Ribera ametisse nimetamist Euroopa Komisjoni volinikuks.