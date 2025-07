Kersti Kaljulaid: miks ma usun, et igaühel on oma sportlane

Nüüd on igal Eesti inimesel võimalus ise osa saada sportlase teekonnast, sest Eesti Olümpiakomitee (EOK) on loonud ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane, kus saab valida sportlase või tiimi, kelle teekond südamesse läheb, kirjutab EOK president Kersti Kaljulaid.

Laulupidu näitas, kui väga me tahame koos olla, ühte hoida ja ühise eesmärgi nimel pingutada ning sellest kõigest heldida. Sedasama tunnet olen sel aastal kogenud veel ja veel. Näiteks siis, kui Eesti korvpallikoondis alistas Põhja-Makedoonia ja pääses Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Kui Eesti iluvõimlejad Tallinnas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel esimesena medalist ilma jäid, kuid hiljem sama vormi paremini realiseerides suutsid maailmameistrivõistlustelt pronksi koju tuua. Ja siis, kui Katrina Lehis jälle EM-il medali võitis ning kogu vehklemiskoondis oli sellele väga lähedal.

Need hetked ei lõpe alati võiduga, kuid ega siis Ott Tänaku taha kogunenud rallifännid teda vähem armasta, kui auto koostööd ei tee. Veelgi enam, neile on tähtis Eesti kui suure ralliriigi kuvand ja nad on seda tõestanud päriselt tegutsedes. Ma ei pea silmas Rally Estonia parklates kummi vilistavaid pealtvaatajaid, vaid inimesi, kes eelmisel hooajal Robert Virvesele 40 000 eurot kokku kogusid. Tavalised Eesti inimesed. Loodetavasti mitte päris kõhu kõrvalt, aga kindlasti jäi mõnel selle võrra mõni kohvikuskäik ära või muu kosutav jook joomata.

See ongi ühisrahastuse mõte. Jagada rõõmu, ootusi ja lootusi sportlasega, kes annab meile võimaluse kogeda midagi, mis päriselt puudutab.

Nüüd on igal Eesti inimesel võimalus ise osa saada sportlase teekonnast, sest Eesti Olümpiakomitee on loonud ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane, kus saab valida sportlase või tiimi, kelle teekond südamesse läheb. Isegi väikese toetuse kaudu saad olla osa tema eduloost. Ja kui see medal tuleb, tead, et oled ise selles loos sees.

Usun, et on palju parem olla toetaja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See teadmine, et oled olnud oluline osa kellegi saavutuses, jääb sinuga igaveseks. Me kõik mäletame, kus olime, kui vehklejad Tokios võitsid. Mina mäletan sõudjate medalisõite Sydneys väga hästi. Aga siis ei saanud ma olla osa sellest. Nüüd saan. Teen väikseid panuseid ja ühel päeval võin öelda, et see on ka minu võit ja ma seisan koos veel tuhandetega just selle medali taga.

Kuulumistunne on midagi väga väärtuslikku. Vanasti kuulusid sinna, kuhu olid sündinud. Täna kuulud sinna, kuhu tahad. Olgu selleks üliõpilaskond, arstkond, rahvatantsuselts või hoopis ettevõtjate kogukond. Paljud meist on mõne spordikogukonna liikmed ja fännid ning see annab erilise kuuluvustunde.

EOK, Alexela ja Estonian Next Rallystar panid pead kokku, et pakkuda inimestele võimalust olla sportlaste teekonna osa. Usume, et kogukond tahab olla kohal neis suurtes hetkedes, mille nimel sportlased pingutavad. Sellest sündiski Minu Sportlase platvorm. See on lihtne viis aidata oma sportlast või tiimi ja olla kindel, et panus jõuab õigesse kohta.

Lõime selle platvormi selleks, et iga Eesti inimene saaks valida oma spordikogukonna ja oma sportlase, kes teda kõnetab ja kelle edusse ta usub. Rääkides ettevõtjatest toetajatest, siis Alexela on meie esimese Los Angelese olümpiamängude LA Teami toetajad ja nüüd sõltub Eesti inimestest, kas see projekt kasvab ja läheb lendu. Igaüks saab olla osa Eesti tippude tulevasest edust. EOK hallatav ühisrahastusplatvorm lubab seda teha turvaliselt ja soovi korral ka tulumaksuvabalt. Oleme liitunud ka hea annetustavaga, et meid võiks usaldada. Koos alaliitudega oleme valinud toetatavad sportlased ja need samad sportlased on nõustunud, et osa toetusest läheb järelkasvukoondistele. Kellele ja kuidas täpselt, selle otsustab alaliit.

EOK ja alaliidud teavad, kellel on suurim potentsiaal lähenevatel olümpiamängudel. Samas tunneb ka fänn, kellelt võib tulla järgmine suur üllatus. Keerulisem on arvata, kes on meie lootused ülejärgmistel mängudel, aga ka need taimekesed vajavad täna kastmist, et nad kunagi kuldseid vilju kannaksid.

Usun, et iga spordihuvilise jaoks on keegi, kelle teekonnal ta pilku hoiab. Leia oma sportlane ja saa osa Eesti järgmise suure loo algusest.