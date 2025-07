Pangaväljavõtete skandaali ühisistung toimub suletud uste taga

Erakorralisel ühisistungil 14. juulil tuleb arutluse alla palju pahameelt külvanud teema, kus ametiasutused on ilma õigusliku aluseta ligipääsenud konto omanike pangasaladustele. Vaatamata sellele, et avalikkuse huvi teema vastu on suur, on istung kuulutatud kinniseks, mis on Maris Lauri sõnul tegelikult täiesti tavaline praktika.

Põhiseaduskomisjoni, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni erakorralisel ühisel istungil tuleb arutluse alla ametiasutuste ligipääs konto omanike pangasaladusele, milleks neil õiguslikku alust ei olnud.

Avalikkuses palju arutelu pälvinud teema tuleb komisjonidel arutluse alla esmaspäeval 14. juulil. Ühisistung on aga kuulutatud kinniseks.

Julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni esimees Maris Lauri selgitas, et riigikogu komisjonide istungid on haruharva avalikud ning tavaliselt peab tema komisjoni istungeid lausa suletud ruumis.

"See on tavaline vorm. Esmaspäeval me arutame teemasid, kus on võimalik, et tuleb selgitusi anda asjadest, mis ei ole avalikkusele soovitav teada. See puudutab näiteks uurimismeetodeid, mida kasutatakse ja selliseid aspekte. See on see põhjus, mistõttu me ei näinud vajadust teha seda istungit avalikuks, et me saaksime selle teema vähemalt esialgu ära markeerida," ütles Lauri.

Ühtlasi tõi esimees välja, et tavapraktika on näidanud, et niimõnedki riigikogu liikmed ei tea, kuidas menetlust läbi viiakse või uurimistoiminguid tehakse. Seetõttu tuleb ka sääraseid selgitusi anda, mis on Lauri hinnangul kõige olulisem aspekt, miks ei nähtud põhjust istungit avalikuks teha.

"Kui see õiguskantsleri kiri tuli, läks see rahandus- ja õiguskomisjoni. Ma olen rahanduskomisjoni liige ja ka mina sain selle kirja, aga kuna ma olen ka järelevalve komisjoni liige, siis seal on ikkagi tegemist uurimistoimingutega ja jälitustegevusega teatud mõttes. Mõtlesin, et seda tuleb kindlasti julgeolekuasutuste järelevalve komisjonis arutada, mis oleks salastatud istung, aga kuna teised komisjonid tahtsid ka pidada ja me ei mahu sinna ruumi kõik lihtsalt ära, siis me teeme teises suuremas ruumis, mida ei ole võimalik salastatuks teha, aga kinniseks saab. See otsus on täiesti loogiline ja seal ei ole mitte mingisugust saladust," selgitas Lauri.

Õiguskantsler Ülle Madise kantselei tuvastas kontrolli käigus, et täitmisregistri kaudu pääsevad ametiasutused kohase õigusliku aluseta ligi konto omanike pangasaladusele. Õiguskantsleri sõnul on riigiasutused teinud veidi enam kui aasta jooksul päringuid pankadesse kümneid tuhandeid kordi.