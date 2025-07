Lauri: valmisolek varamaksude maksmiseks pole Eestis kõrge

Reformierakonna juhatuse liige ja endine rahandusminister Maris Lauri ütles "Aktuaalses Kaameras", et käibemaksu tõsteti osalt ka põhjusel, et varamaksud, nagu automaks, tekitavad Eestis palju vastuseisu.

"Hinnatõus on olnud ootustest suurem. Siin on objektiivseid põhjuseid, näiteks ei jõudnud Eestisse Estlinki rikke tõttu aasta alguses odavamad elektrihinnad," sõnas Lauri.

Lauri sõnul pole Eestis soovi maksta varamakse.

"Meil on ju valida, milliseid makse tõsta. Räägitakse varamaksudest. Mootorsõiduki maksu üle oli palju kisa ja valmisolek seda maksta ei ole kõrge. Võimalik on tõsta tulumaksu, mida me aga tagasi pöörame. See tähendab, et tuleb leida asendus ja palju variante ei ole," sõnas Lauri.

Inimeste hakkamasaamisest rääkides ütles Lauri, et pensionid endiselt tõusevad ja tuleb üle vaadata sotsiaaltoetused kõige haavatavamatele inimgruppidele.

"Eesti panga analüütikud on osutanud sellele, et äkki me mõõdame üle inflatsiooni. Inimeste valmisolek hinnatõusu aktsepteerida on suurem, ja on olemas ka ärikaid, kes tõstavad hindu rohkem kui oleks vaja," sõnas Lauri.