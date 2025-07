Presidendi vetostatud seadused jõuavad riigikokku sügisel

"Ma oletan, et septembri alguses, kui hakkavad toimuma riigikogu korralised istungid, siis jõuab see ka suure saali ette, kus see otsus tehakse. Enne seda on istungid rahanduskomisjonis ja põhiseaduskomisjonis, siis toimub suures saalis hääletus, kas minna eelnõu praeguse versiooniga edasi või siis teha muudatusi, ma arvan et oleks väga hea kui me teeksime need muudatused, täpsustaksime neid asju," ütles riigikogu liige Maris Lauri.

"Kirikute ja koguduste seaduse osas riigikogu hoiakud ei ole muutunud. Need põhjused ei ole kuskile kadunud, mille tõttu seadusemuudatust tehakse. Pigem vastupidi, põhjused süvenevad," rääkis põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg.

"Ma ei saa rääkida ülejäänud 100 riigikogu liikme eest, iseenda eest saan rääkida, ma kavatsen toetada muutmata kujul vastuvõtmist ja siis näeme, kuidas sellega lõpuks läheb," sõnas Kiviberg.