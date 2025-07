Kaitsevägi ostab juurde suures koguses käsigranaate

Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles, et leping kohustab ettevõtet Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH alustama käsigranaatide tarnetega juba 2025. aasta teises pooles. Kaitse- ehk kildgranaatide tarne jätkub 2026. ja 2027. aastal ning ründegranaadid tarnitakse aastatel 2026 kuni 2029.

Lepingu kogumaksumus on ligi 17 miljonit eurot.

"Käsigranaadid on alati kuulunud Eesti kaitseväe lahinguvarustusse ning neid on pidevalt ka väljaõppes kasutatud. See leping ei taga kaitseväelastele mitte ainuüksi võimalust kasutada käsigranaate jätkuvalt väljaõppes, vaid võimaldab kasvatada ka üldist laovaru, võttes arvesse tänast julgeolekuolukorda," ütles kaitseväe peastaabi lahingumoona valdkonna juht kapten Tõnis Tulp.

Käsigranaadid kuuluvad sõdurite lahinguvarustuse juurde ning läbiviidavast taktikalisest operatsioonist olenevalt kasutatakse neid lähivõitluses, näiteks linnalahingus, ja kaevikutes vastase ründamiseks või takistamiseks.