Saagikoristusaeg ajas Saksa liidumaad koolivaheaegade pärast tülli

Saksamaa 16 liidumaad on ägedas tülis laste suviste koolivaheaegade pärast. Kaht lõunapoolseimat liidumaad süüdistatakse parimate aegade pidevas hõivamises põhjendusel, et nende lapsed peavad saagi koristamisel abiks olema.

Baierimaa ja Baden-Württemberg keelduvad ülejäänud 14 liidumaa üleskutsest liituda suvise koolivaheaja rotatsioonisüsteemiga, kirjutab Guardian.

Lõunapoolseimatel liidumaadel on igal aastal kindel puhkeperiood, tavaliselt juuli lõpust või augusti algusest kuni septembri keskpaigani. See on viimane ja eelistatuim puhkeperiood suvel. Teised liidumaad on seevastu sunnitud koolivaheaega "jagama" rotatsioonisüsteemi alusel, kus mõned alustavad koolivaheaega juunis ja naasevad kooli augusti alguses.

Vaheaegade rotatsioonisüsteem võeti kasutusele 1964. aastal, et aidata vähendada vaheajale siirdujatest tekkivaid ummikuid maanteedel ja raudteel ning lennujaamades. Säärase süsteemiga proovitakse samuti tagada, et riigisisene turism saaks kasu võimalikult pikast hooajast.

Baierimaa ja Baden-Württemberg toovad aga hilise koolivaheaja ettekäändeks vajaduse kaasata lapsi põllusaagi koristusse. 1960. aastatel oli Lõuna-Saksamaal tõepoolest vaja laste abi saagi koristamiseks, kuid kohalikud ametnikud tunnistavad, et säärane vajadus enam peaaegu ei kehtigi. Küll aga ei nõustu lõunapoolseimad liidumaad oma puhkust sellest ajavahemikust nihutama.

Saksamaal on umbes 255 000 talu, mille suurus on viis hektarit või rohkem. Suurim arv talusid on Baierimaal, millele järgneb Baden-Württemberg. Sealsed lapsed töötavad endiselt taludes, kuid lastekaitseseaduste, suurenenud automatiseerimise ja põllumajanduse vähenemise tõttu arvatakse, et tegelikult lapsi enam eriti ei kaasatagi. Seaduse järgi võivad lapsed oma pere talus töötada, kuid ainult kuni kolm tundi päevas ja kella 8.00 ja 18.00 vahel.

Mitu aastat tagasi proovisid Berliini ja Hamburgi vältida juunis algavaid puhkusi, kuid jäid turismisektori terava kriitika alla, kes väitsid, et säärane muudatus avaldaks märkimisväärset mõju Saksamaa rannikukuurortidele Põhja- ja Läänemerel ning teistele kodumaistele paikadele, näiteks Mustale metsale (Schwarzwald). Statistika kohaselt puhkab umbes 22 protsenti sakslastest kodumaal ja 78 protsenti valib hoopis puhkuse välismaal, mistõttu on ka turismisektori argument kaalu kaotanud.

Baieri liidumaa juht Markus Söder kinnitas, et ei kavatse ealeski nõustuda hilise koolivaheaja muutmisega, kirjeldades olemasolevaid puhkuse kuupäevi osana Baieri kultuurist.

"Meil on oma pühaderütm, mis on lahutamatu osa baierlaste DNA-st," sõnas Söder.