Merz leidis skandaali tõttu fraktsioonijuhi kohalt lahkunud Spahnile asendaja

Jens Spahn astus hiljuti surrogaatemadust puudutava skandaali tõttu tagasi CDU fraktsioonijuhi kohalt ning kantsler Friedrich Merz esitas tema asemele oma kantseleiülema Thorsten Frei. Viimase kandidatuuri toetab ka CDU sõsarpartei CSU ning Baieri liidumaa juht Markus Söder.

CDU parlamendifraktsioon hääletab Frei ametisse nimetamise üle 29. juulil. Seni juhib fraktsiooni Alexander Hoffmann, kes on CSU rühma juht ja oli varem Spahni asetäitja.

Söder avaldas Merzi valikule toetust, viidates tema varasemale töökogemusele. 52-aastane Frei on olnud Merzi kantseleiülem alates 2025. aasta maist ning aitas varem juhtida CDU fraktsiooni igapäevast töötegevust.

Samas on Frei tegevus kantseleiülemana pälvinud kriitikat, sest Saksa meedia andmetel ei sujunud koostöö kantselei, ministeeriumide ja koalitsioonipartneri SPD vahel piisavalt hästi. Veel ei ole selge, kes võtab üle Merzi kantselei juhtimise.

Fraktsiooni juhina peab Frei esindama CDU seisukohti parlamendis ja meedias ning tagama, et valitsuse eelnõud saavad parlamendis vajaliku toetuse.

Spahni tagasiastumise ajendas skandaal, mis puhkes tema otsuse üle kasutada USA-s surrogaatema teenuseid, kuigi see on Saksamaal keelatud. 46-aastane Spahn oli Angela Merkeli valitsuses COVID-19 pandeemia ajal tervishoiuminister.