Inglismaa lapsevanemad tahavad lühendada suvevaheaega neljale nädalale

Heategevusorganisatsiooni Parentkind küsitluse kohaselt toetaks üle poole vanematest lühemat suvevaheaega.

Lastevanemate üleskutse oma võsukeste puhkeaega vähendada tuleb ajal, mil Inglismaa koolid alustavad suvevaheaega, mis tähendab vanemate jaoks kuut nädalat lastega kodus olemist.

Heategevusorganisatsiooni tegevjuht Jason Elsom selgitas, et pikk suvevaheaeg on mõnele lapsevanemale väljakutse.

"Enamik soovib suvepuhkust kahe nädala võrra lühendada ja anda õpetajatele ning lastele hoopis kuu aega puhkust," sõnas Elsom.

Lapsevanemate sõnul tekitab pikk suvi tõsiseid probleeme ning neil on raskusi tööl asendajate leidmise ja lastele meelelahutuse pakkumisega.

"Lühem suvepuhkus aitaks katta kulusid ja lastehoiuteenuseid, mis oleks eriti teretulnud ajal, mil mõned pered näevad vaeva, et ots otsaga kokku tulla," lisas Elsom.

Parentkindi uuring näitas, et 53 protsenti vanematest toetab vaheaja lühendamist nelja nädalani. Vaid 33 protsenti on selle vastu. 14 protsenti vanematest jäid küsimuses ükskõikseks.

Tasuta koolilõunaid saavate laste vanemate seas tõusevad kulutused 47 protsenti, mis uuringu põhjal näitab tugevat seost puhkuse pikkuse ja leibkonna rahalise surve vahel.

Heategevusorganisatsioon tõi oma uuringus ka välja, et mõned madalama sissetulekuga pered on avaldanud, et isegi õppeaasta sees on toidukordi vahele jäetud, et koolikulusid katta.

Suvepuhkuse lühendamise poolt olevad pered pakkusid aga välja, et eelistaksid hoopiski pikemat jõulupuhkust või rohkem kahe nädala pikkuseid pause pika suvevaheaja asemel.

Üleskutse pole ainult lastevanemate poolne, vaid ka 62 protsenti õpetajatest oleks muutusega nõus.

Veerand õpetajatest toetab neljanädalast suvepuhkust, samas kui 38 protsenti pooldab selle lühendamist viie nädalani. Vaid kolmandik soovib säilitada traditsioonilise kuue nädala pikkuse vaheaja.