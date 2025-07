Vilsandlased tõid näitusele kokku sadakond saarega seotud kunstiteost

Üks Vilsandi saare traditsioon on olnud kokkutuleku korraldamine. Ja seekordse, 17. kokkutuleku ajaks korraldati ühiselt Vilsandi majakas üks väga eriline kunstinäitus. Nimelt tehti üleskutse, et iga Vilsandi majapidamine võiks näitusele oma kodust deponeerida Vilsandiga seotud kunsti.

"Ikkagi kolmveerand meie peredest ja taludest on esindatud. Me tegime sellise üleskutse, et kõik, kellel midagi on, olgu see siis foto, skulptuur või maal, et neid võib siia panna. Ja klassikalisest ja kallist kunstist, mis on Konrad Mägi reprod, kuni lõbusate naivistlike taiesteni, mida inimesed ise on teinud lõbu pärast, kuuldes, et selline näitus tuleb," rääkis näituse korraldaja Markus Vetemaa.

Kokku saadi vilsandlaste kodudest sadakond eriilmelist maali, skulptuuri, fotot, käsitööd.

"Pärast seda, kui riik leidis võimaluse selle tuletorni restaureerida korralikult, on see nüüd inimestele avatud mõni aasta. Ja see on iga aasta arengus. Meie plaan on, et see on Eesti kõige läänepoolsem kunstigalerii. Me tahaks teha nii, et siin on näitus augusti lõpuni üleval ja me tahaks siin püsinäitusi kogu aeg vahetada," lausus Vetemaa.

Saarevanem Neeme Rand ütles, et Vilsandi kurss on tõusuteel.

"On rõõm, et saar elab, sest siin oli tõsine mõõn 2006–2007, kui tänane saarevaht Avo oli saarel üle talve päris üksi. Nüüd on Vilsandil rahvastikuregistri järgi 33 püsielanikku. Ja kui sa tead neid inimesi, siis tead, et neil on ka pereliikmeid ja kõik ei ole mitte sisse kirjutatud Vilsandile. Ja rõõm ka see, et üle talve on siin ikkagi kümmekond inimest, vahest rohkem, vahest vähem," rääkis Rand.

Näitusel oleva muljet avaldava hetke – välgutabamus Vilsandi majakasse – tabamiseks tuli suvevilsandlasest fotograafil Georg Savisaarel kannatlik olla.

"800 pilti sai tehtud sellel õhtul kahe ja poole tunni jooksul. Ja siis oli alguses tunne, et üldse midagi peale ei jäänud, aga lõpus oli üks pilt ja see ongi seesama pilt," ütles Savisaar.

Välk vist kuidagi armastab seda saart. Tabamus jäi küll jäädvustamata, aga paar päeva tagasi lõi taas välk saarel ühe lipumasti ribadeks.