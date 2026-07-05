Fotod: Vilsandil peeti väikesaarte laulupidu

Vilsandi saarel Kopli talu õuel peeti sel nädalavahetusel juba traditsiooniks kujunenud väikesaarte laulupidu. See ei tähenda sugugi väikesaarte oma kollektiivide esinemisi, vaid grupp mandri laulukoore ja tantsugruppe sõidavadki suviti mööda väikesaari ringi.

Väikesaarte laulupidu jõudis Vilsandi saarele pärast 15 aastat juba teist korda. 2010. aastal sai Ruhnust alguse väikesaarte laulupidude traditsioon ja selle ajaga on sõpruskoorid suurusjärgus 200 lauljaga jõudnud käia kokku 13 väikesaarel.

"See sõpruskond, kes käib, on nagu konnakoor – üks sõpruskonna, perekonna või kogukonna koor. Ja siin on Tartu rahvaülikooli koor, Pagana segakoor, Väinamere segakoori osad, nüüd ka ERR-i segakoor. Ja tänavu on esmakordselt mängus ka Hänikese segakoor, kes on pärit ÕM-i aegadest," lausus väikesaarte laulupidude asutaja Kalev Lindal.

"Kahe mere taha tulla ja koos laulda ja rõõmu tunda Vilsandi tohutult ilusast loodusest ja teha midagi väga vinget, midagi eestlastele ainuomast. Siin on väga tore!" ütles ERR-i segakoori laulja Evelin.

"Igal saarel on oma repertuaar ja alati otsitakse ka midagi kohalikku, midagi selle paigaga seotut. Nendel saartel, kus on selline kollektiiv, siis nad on alati osalenud. Ükskõik, kas on siis tantsu- või laulukollektiiv," lausus Tartu rahvaülikooli segakoori laulja Urmas.

Tegelikult pole väikesaarte laulupeod ainult laulupeod, sest lüüakse tantsu ka. Ühe saare jaoks on piduliste võõrustamine muidugi omamoodi ettevõtmine.

"Täna on enamik saare elanikke kaasatud, sest kõigi käest sai küsitud, et kes on valmis majutama või kuidagi teisel moel õla alla panema," ütles Vilsandi saarevanem Neeme Rand.