Ida-Virumaalt läbi Jõgevamaa ja Tartumaa jõudis Peipsi järvefestival Põlvamaale.

Mehikoormas olid peaesinejateks Lõõtsavägilased.

Peipsi järvefestival lõppes Räpinas, kus õhtu lõpuks astus lavale Kaunimate aastate vennaskond.

Eeloleval nädalavahetusel Kasepääl toimuval Peipsi Romantika festivalil on laupäeval kavas IFF70 ning pühapäeval on esinejate seas Dagö ja Uudo Sepp. Laupäeval on Kasepääl koguni kaks festivali, sest päeval on kavas Rääbisefestival.