Politsei rakendab taas rahunemispeatusi

Kiiruseületajaid võib trahvi asemel oodata taas rahunemispeatus. See tähendab, et piirkiirust ületanud autojuht saab valida, kas maksab trahvi või ootab tee ääres 45 minutit.

Politsei katsetab taas, kuidas võtavad piirkiiruse ületamisega patustavad autojuhid rahunemispeatused vastu. Rahunemispeatuse mõte on juhtida tähelepanu lubatud sõidukiiruse ületamisele. Politsei annab võimaluse pääseda trahvist ning proovib rahustada juhte ajalise juhtimispausiga. Peatus kestab täpselt 45 minutit.

"Kui sõidukijuht ületab kiirust kuni 20 kilomeetrit tunnis, siis politseinik võib pakkuda talle võimalust kasutada rahunemispeatust trahvi asemel. Ja juhil on võimalus valida mõjutusmeede või loobuda sellest," rääkis politsei- ja piirivalveameti liiklusjuht Taavi Kirss.

Politsei on rahunemispeatuseid ka varem kasutanud, kuid vahepeal pandi see meede pausile.

"See algas 2019, kui me esimest korda katsetasime rahunemispeatusi. Siis oli natuke aega vaikust. Aga me koolialguse tegevuste ajal võtsime selle uuesti kasutusele eelmisel aastal ja sellel suvel samamoodi," selgitas Kirss.

Rahunemispeatuste tulemuslikkusest on Kirsi sõnul siiski veel vara rääkida.

"Mõju on, ma arvan, veel vara. Me ei tee neid nüüd nii suures ulatuses. Et neid igapäevaselt rakendada, seal on omajagu patrullpolitseinikke selleks vaja, et seda tegevust läbi viia. Aga mõningad tegevused me oleme teinud. Eelmine reede näiteks tegi Tartu politseijaoskond Tartu-Võru tee peal rahunemispeatusi ja kaheksa juhti valisid rahunemispeatuse selle käigus. Üks juht võttis trahvi selle kuni 20 kilomeetrise tunni ületamise puhul," lausus Kirss.

Ka Rally Estonia nädalavahetusel pakkus politsei rahunemispeatuse võimalust Lõuna-Eesti teedel. Kirsi sõnul jääb rahunemispeatus ka pärast rallit töösse ning rakendub teatud aegadel ka üle-eestiliseks.

Kirss paneb inimestele südamele, et tänu saabunud soojadele ilmadele on liiklus taas tihedam ning juhtidel tuleb olla liikluses veelgi tähelepanelikum.