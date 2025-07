Tallinna bussijaam tähistab 60. sünnipäeva

Tallinna bussijaam on ainus pealinnas 1960. aastatel valminud avalik hoone, mis on tänaseni säilitanud oma algupärase funktsiooni. Selle kõrval saab esile tõsta vaid Tallinna Kaubamaja. Bussijaam valmis 16. üldlaulupeo eel. 1999. aastal ostis Mootor Grupp bussijaama pankrotipesast. Bussijaam on ka Tallinna linnale oluline objekt.

"Selleaegsed ehitajad pingutasid maksimaalselt, et laulupeo rahvale oleks bussijaam uus, värske, ilus ja värav Tallinnasse. 60 aastat on mööda läinud ja me oleme uhked, et selles kõige sobivamas asukohas, kus me täna oleme bussijaamaga ja selle väga hea teenuse kompleksiga, mida me täna resijatele pakume, on bussijaam jätkuvalt liikuvusmaailma sümbol Eestis. See, mis siin bussijaamas praegu on, ongi peaaegu 15 aastat käigus olnud. Tehtud niimoodi, et ei kaoks ära see 1960. aastate keskel rajatud ja disainitud bussijaama aura," lausus Mootor Grupi juhatuse esimees Hugo Osula.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on bussijaamal soov algata uus detailplaneering ning ei oska öelda, kas ajalooline hoone säilib.

"Bussijaamal on soov arenenda, see on ka arusaadav, sest bussiliikluse tähtsus linnadevahelise transpordina lähiajal kasvab. Seda, kuidas see areng toimub, on nad omavahel mõelnud ning nüüd sügisest ilmsel hakkame ka seda koostööd nendega siis arutama. Seda ei oska hetkel öelda, kas hoone säilib, sest bussijaamal on soov algata uus detailplaneering. Kui me arutleudeni jõuame, siis saamegi sellest täpsemalt rääkida," ütles Lippus.