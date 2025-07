Energiafirma leidis Poola Läänemere rannikult suure naftamaardla

CEP teatas, et leidis naftat Wolin East 1 (WE1) puuraugus. Firma teatel võib seal esialgse hinnangu kohaselt olla 22 miljonit tonni toornaftat ning viis miljardit kuupmeetrit maagaasi.

Poola kliimaministeeriumi hinnangul võib kogu Wolini ala peale olla ligi 33 miljonit tonni toornaftat ning 27 miljardit kuupmeetrit maagaasi.

Poola võimude teatel on tegu ühe suurima naftaleiukohaga Euroopas viimase kümnendi jooksul.

"See on ajalooline hetk nii CEP-i kui ka Poola energiasektori jaoks. Wolin on enamat kui lihtsalt paljutõotav leiukoht, see on võimalus avada Läänemere täielik geoloogiline ja energeetiline potentsiaal," märkis CEP-i tegevjuht Rolf G. Skaar.

Poola tähtsaim geoloog professor Krzysztof Galos märkis, et maardla võib tugevdada riigi energiasõltumatust, vahendas Poola avalik-õiguslik telejaam TVP.

"Kui avastus saab ametliku kinnituse, siis on tegemist suurima toornafta ja maagaasi leiukohaga, mis on Poolas kunagi üldse avastatud," lisas Galos.