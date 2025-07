Geoloog: võimalus Eesti rannikul naftat ja gaasi leida on kaduvväike

See, et Läänemeres ja Läänemere ümbruses naftat ning gaasi leidub, ei ole Eesti geoloogidele üllatus. Geoloog Kalle-Mart Suuroja rääkis, et sel nädalal Poola rannikul avastatud fossiilkütused on plaanipärase uuringu tulemus. Läänemere Eesti rannikul on Suuroja sõnul võimalus naftat ja gaasi leida kaduvväike, sest õhukene settekivimite kiht ei loo selleks soodsaid tingimusi. Ta lisas, et seetõttu võib siinkandis merepõhjas olevatest fossiilkütustest suu puhtaks pühkida.

"Merepõhja on muidugi alati mõistlik uurida, aga fossiilkütuste suunitlusega küll ei ole mõtet," ütles Suuroja.

Eesti geoloogiateenistuse teadusnõunik Alvar Soesoo samas kutsus üles Eesti riiki sellealastesse merepõhja uuringutesse panustama. Poola maardla kasutuselevõtu osas manitses ta ettevaatlikkusele.

"Kõige hullem on võib-olla see, et Läänemeri on üsna tundlik ökosüsteem ja Poola ranniku lähedal, kus see maardla leiti kuus kilomeetrit rannikust, seal veesügavus ei ole suur – kuni kümme meetrit. Nii, et seda on kerge kasutusele võtta, aga siiski ma tunnen, et seda ei tasuks kasutusele võtta just sellepärast, et see tootmine oleks meres, ta oleks Läänemeres. Ma ei soovitaks Läänemere sees naftat puurida veel praegusel ajastul," lausus Soesoo.

Majandusekspert Raivo Vare peab Läänemeres nafta puurimisest ohtlikumaks vene varilaevastiku tankereid, mis võivad oma lasti merre sattumisel põhjustada suurema ökoloogilise katastroofi. Vare on kindel, et maardla võetakse kasutusele.

"Asi on selles, et Euroopas üldiselt väga palju maardlaid viimasel ajal pole avastatud ja need, mis on avastatud, need üldiselt on rohelise agenda tõttu kinni löödud. Aga see on nüüd üks nendest, kus keegi ei kahtlegi, et see kasutusele võetakse. Iseasi kui kiiresti ja kui suures ulatuses," rääkis Vare.

Vare ütles, et tuleb teadvustada, et 22 miljonit tonni naftat on suuremas pildis siiski väike kogus.

"Ütleme niimoodi, et kõik kokku on see ikkagi fraktsioon, isegi võib-olla mitte kogu aastat Poola vajadust ei kata ära nii või naa. Nii, et see on selles mõttes abiks ikka, aga mitte otsustava tähendusega ja kindlasti ei ole võrreldav ei Põhjamere maardlate tootlusega ega ei suuda ta ka maksimaalset importi vähendada," ütles Vare.