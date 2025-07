Sõiduautode müük on võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt langenud

Uute sõiduautode müük näitab aasta algusega võrreldes taastumise märke. Samas eelmise aasta sama ajaga võrreldes on langus märkimisväärne. Kasutatud autode turul on langus olnud veidi väiksem.

AMTEL-i andmetel langes uute sõiduautode müük esimesel poolaastal eelmise aasta sama ajaga võrreldes umbes 40 protsenti. Põhiosa sellest langusest jäi esimesse kvartalisse ja nüüdseks on müük hakanud taastuma.

"Võib öelda, et on pisut stabiliseerunud ja võib-olla kõige hullem madalseis on läbitud. Kui räägime siin aasta esimesed kolm kuud, kui Eesti autoturg oli sisuliselt olematu - 400-500 autot kuus, siis juunikuu oli juba 1500 autot ehk on selgeid märke paranemisest, kuid eelmise aastaga võrreldes on mahajäämus veel suur," ütles Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik.

Üle 70 protsendi müüdud autodest on hübriidsõidukid, mille registreerimistasu on tunduvalt soodsam. Kasutatud autode osas on müügilangus olnud väiksem.

"Kasutatud autode turul langus on väiksem. Praegu ollakse maas umbes 30 protsenti eelmise aasta turust. Pigem see mahajäämus tekkis aasta algul, sest jaanuar-veebruar-märts olid äärmisel madalad kasutatud autodes, kuid seal on taastumine palju kiirem olnud. Tegelikult ka kasutatud autode osas võib öelda, et ei näe suurt ostetava auto väärtuse langust. Praegu meie keskmine kasutatud auto on umbes 28 000 eurot, mis ostetakse," lausus Nõmmik.

Nõmmiku sõnul võtab kasutatud auto müüja registreerimistasu tihtipeale enda kanda. Kasutatud autode maaletooja Mobile Autokeskuse tellimuste juht kinnitas, et järelturu masinate hinnad langenud ei ole ning müük hakkab tasapisi taastuma.

"Viimane kvartal eelmise aasta müügiga võrreldes on umbes 25 protsendi võrra müük madalam, kuid viimane kvartal näitas kindlat positiivset tõusu. Väga suur hulk sõidukitest on hübriidajamiga või täiselektrilised sõidukid, kuna nende registreerimismaks on tunduvalt soodsam kui sisepõlemismootoriga sõidukitel," rääkis Mobile Autokeskuse tellimusosakonna juht Rivo Mätas.

Mätase sõnul on aga pärast juulikuist käibemaksu tõusu sama auto Eestis ligi viiendiku võrra kallim kui Saksamaal. Auto Bassadonest öeldakse, et käibemaksu tõus on toonud juulis juunikuuga võrreldes kaasa müügi languse.

"Automüügi paranemist me ei oota enne selle aasta lõppu. Arvame, et 2023. aasta tasemeni jõuame kuskil järgmine aasta, aga stabiliseerumine on olnud nii uute autode kui kasutatud osas. Eks juulikuu on kindlasti keerulisem võrreldes juuniga, mis oli enne käibemaksutõusu. Kasutatud autod on olnud sel aastal selgelt aktiivsem pool kuni juunini," sõnas Auto Bassadone Rocca esinduse juht Andrus Süld.

Kasutatud autode hinnad on Sülla sõnul taset hoidnud. Pisut on langenud kõrgema registreerimistasuga sõidukite hind.