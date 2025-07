USA suursaadik NATO-s hoiatas Hiinat Venemaa sõja subsideerimise eest

USA suursaadik NATO-s Matthew Whitaker hoiatas teisipäeval, et Hiinat võivad oodata tagajärjed Venemaa sõja toetamise eest Ukrainas, kui Moskva rahulepingu tagasi lükkab.

"Ma arvan, et neid tuleb kritiseerida Ukraina lahinguväljadel toimuva tapmise subsideerimise eest," ütles Whitaker.

"Hiina arvab, et peab Venemaa kaudu varisõda. Nad tahavad hoida USA-d ja meie liitlasi selle sõjaga hõivatuna, et me ei saaks keskenduda oma teistele strateegilistele väljakutsetele," märkis Whitaker.

USA president Donald Trump hoiatas 14. juulil, et USA kehtestab Venemaale karmid teisesed tariifid, kui Moskva ei nõustu sõda 50 päeva jooksul lõpetama.

"Teisesed sanktsioonid saavad olema märkimisväärsed," lubas Whitaker.

"Need tabavad riike, kes ostavad Venemaa naftat, olgu selleks Hiina, India või Brasiilia," lausus Whitaker.

Hiina on endiselt üks Venemaa lähimaid majanduspartnereid. Peking on Moskva peamine toornafta ostja ja Venemaa kaitsesektoris kasutatavate kaheotstarbeliste kaupade peamine tarnija.

Vene režiimi juht Vladimir Putin peaks septembris sõitma Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele, kus ta kohtub oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga.