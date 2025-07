Laitse rallipargis kogunesid vanaautode huvilised

Üheksandat aastat järjest korraldatud autonäitusele olid oodatud vähemalt 25-aasta vanused autod. Ilus ilm meelitas kohale ohtralt autohuvilisi ja näitusel oli 350 autot, alates kahe mootoriga Volkswagen Golfist ja lõpetades autoajaloo esimeses seeriatootmises valminud mudeliga Ford T.

"See auto meenutab lapsepõlves seriaalist nähtud KIT-i. Volkswagen Golf 3 teeb eriliseks see, et see on kahe mootoriga. See on mõeldud jäärajale mineku jaoks. Jää- ja lumerajale. Saab kolme erinevat klassi sõita - esivedu, nelivedu ja tagavedu," lausus hobiauto omanik Gunnar Kopli.

"Ma pildistan autosid ja sellepärast olengi siin. Kõige rohkem on muljet avaldanud Chevrolet Camaro SS, sest mulle meeldib see kere ja need rattad. Ise sõidan muidu BMW 5. seeria i60 autoga," lausus külastaja German.

Laitse Rallypargi omanik ja ürituse korraldaja Üllar Suvemaa soovib sääraste üritustega eestlaste autokultuuri elus hoida.

"Tahame öelda, et Eesti rahvas on autorahvas, rallirahvas ja armastavad autosid. Me püüame läbi selliste ürituste hoida seda autokultuuri elus. Auto ei ole ainult liiklusvahend, auto on väga suur kultuurikandja, sõnas Suvemaa.