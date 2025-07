Jõgevamaal sai valmis 11 miljonit maksev Eesti suurim söödatehas

"Kui meie esimese tehase söötade aastatootmise võimekus on 130 000 tonni, siis vastvalminud uus tehas on sellest ligi 50 protsenti produktiivsem ja võimaldab toota aastas 200 000 tonni looma- ja linnusöötasid," sõnas Pro Grupp Investi juhataja Leonid Dulub.

Nüüd on ettevõtte aastane sööda tootmise kogumaht ligi 330 000 tonni. Sellega ollakse Eesti suurim ning Baltikumi üks suuremaid söödatootjaid.

Dulubi sõnul on nõudlus kvaliteetsete söötade järele aasta-aastalt kasvanud. "Paljud loomakasvatajad on loobunud farmide juures söötade tootmisest, sest see on ebaefektiivne. Kohapeal tootes ei suudeta sageli tagada vajalikku söödakomponentide mitmekesisust, bioohutust ja kvaliteeti," ütles ta.

Uue ja kaasaegse söödatehase ehitus Pro Grupp Investi territooriumile algas, kui esimene, 2015. aastal valminud tehas sai välja müüdud. Uus tehas valmis 11 kuuga.

Projekti maksumuseks kujunes kokku 11 miljonit eurot, mida finantseeris Coop Pank, lisas Dulub.

Praguseks on Pro Grupp Investil võimalik söödatootmises kasutada üle 70 eri toormaterjali, mis tagab võimekuse pakkuda söötasid kõikidele loomakasvatajatele personaalsete retseptide alusel. Valikus on täiendsöödad vasikatele, lüpsilehmadele, lihaveistele, täissöödad kõikidele seagruppidele, munakanadele, broileritele, lammastele ja vuttidele.

Pro Grupp Invest OÜ rajas 2023. aasta alguses Kantkülasse ka rapsiseemne pressimise tehase. Rapsikoogi tarbib tervikuna ära söödatehas, õli läheb enamasti müügiks. Söödatehased ja õlitehas toimivad koos.