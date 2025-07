Meta poliitreklaami keeld kodumaiseid erakondi ei heiduta

Erakonnad kasutavad sotsiaalmeediat enese reklaamimiseks iga aasta üha rohkem. Väli- ja telereklaam on jäämas tahaplaanile.

Keskerakonna peasekretäri Anneli Oti hinnangul mõjutab Meta platvormidel poliitreklaami keelustamine Keskerakonna kui suure organisatsiooni asemel rohkem üksikkandidaate või valimisliite, kes pole veel laialt tuntud. Ott rääkis, et asja tuleks vaadata pigem pikemas perspektiivis, sest oktoobriks on sotsiaalmeedia reklaam tõenäoliselt juba oma töö teinud.

"Selle peale tuleb mõelda, et neid võrdseid võimalusi ühiskonnas luua. Mis on need alternatiivid, et raha ei hakkaks reguleerima seda, kellel on siis võimalik oma sõna levitada ja kellel mitte," lausus Ott.

Sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi sõnas, et Meta keeld ei mõju erakonna poliitkampaaniale katastroofiliselt. Head alternatiivi nende asemele siiski Hanimäe sõnul ei ole. Ta ütles, et suure tõenäosusega teevad erakonnad platvormidel reklaami siiski nii kaua kui lubatakse. Suurema probleemina näeb ta aga seda, et poliitikutele jäävad keeluga kättesaamatuks sotsiaalmeedias tegutsevad noored.

"Tegelikult jääb ju poliitikutel nii Eestis kui ka Euroopa Liidus laiemalt võimalus pääseda ja näidata n-ö poliitsisu noortele ja see on probleem. Eriti, kui me ei tea ju ka seda, mida teeb näiteks TikTok," sõnas Hanimägi.

Hanimägi leidis, et omaette vaidlusi hakkab põhjustama ka see, kuidas Meta hakkab sotsiaalreklaamist eristama poliitilist või muud reklaami.

Parempoolsete esimees Lavly Perling rääkis, et nende valimiskampaanias on sotsiaalmeedial tähtis koht, kuid nad on võimelised kohanema. Ta tõi aga esile, et halb on see, kuidas Euroopa Liit on asunud oma määrusega piirama seda, kuidas erakonnad oma valijateni jõuavad. Meta reaktsiooni ta samuti heaks ei kiida. Perling loodab, et mõlemad organisatsioonid võtavad aja mõtlemiseks ning piirangud ja regulatsioonid võetakse tagasi.

"Küll aga näitab elu seda, et kui proovitakse igasuguste keeldudega panna piiranguid peale, siis ega sellest kampaaniad ei vähene, vaid leitakse uued teed, uued võimalused, uued kanalid," ütles Perling.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov märkis, et kui reeglid on sellised, siis tuleb ka nende järgi tegutseda. Ta lisas, et Meta keeluga ei kao sotsiaalmeedia roll kuhugi, kuid läheneda tuleb teisest nurgast.

"Ma arvan, et eks inimesed saavad ka n-ö sotsiaalmeedias iseennast tutvustada ja ka sellest saavad inimesed teha omad otsused, et alati ei pea ka olema siis selline poliitsilt seal juures," sõnas Suslov.

Reitingutabeleid trooniva Isamaa peasekretär Andres Metsoja rääkis telefoniteel, et nemad jätkavad sotsiaalmeediakampaaniaga planeeritud mahus.

Meta plaanib oktoobri alguses keelata oma platvormidel poliitilised, valimisi ja sotsiaalteemasid puudutavad reklaamid. Euroopa Liidu poliitilise läbipaistvuse määrus hakkab kehtima 10. oktoobril. Kohalike omavalitsuste valimised on 18. oktoobril.