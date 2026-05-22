Google'it, Metat ja Tiktokki ähvardab finantspettuste võimaldamise eest EL-i kohus

Euroopa tarbijakaitseühendused kaebasid Google'i, Meta ja Tiktoki kohtusse, süüdistades neid oma keskkondades finantspettuste võimaldamises. Kaebuste tulemusel võivad ettevõtteid tabada Euroopa Liidu trahvid.

USA tehnoloogiaettevõttele Meta kuuluvaid suhtlusplatvorme Facebook, Instagram, WhatsApp, Messanger, Hiina ettevõtte ByteDance ühismeediakeskkonda Tiktok ja USA platvormi Google tabasid neljapäeval Euroopa Liidu tarbijaorganisatsioonide kaebused, kes leidsid, et platvormid ei ole suutnud nende kasutajaid kaitsta finantspettuste eest oma platvormidel.

Kaebused, mille esitasid Euroopa Tarbijate Organisatsioon (BEUC) ja selle 29 liiget 27 Euroopa riigis, esitati Euroopa Komisjonile ja riiklikele reguleerivatele asutustele EL-i digiteenuste määruse (DSA) alusel, mis nõuab suurtelt veebiplatvormidelt tegevust ebaseadusliku ja kahjuliku sisu vastu võitlemiseks.

"Meta, Tiktok ja Google mitte ainult ei suuda ennetavalt eemaldada petturlikke reklaame, vaid teevad ka vähe, kui neile sellistest pettustest teatatakse," ütles BEUC-i peadirektor Agustin Reyna avalduses. "Kui nad ei suuda oma platvormidel levivate finantspettustega tegeleda, jõuavad petised iga päev miljonite Euroopa tarbijateni, pannes inimesed pettuste tõttu kaotama sadu kuni tuhandeid eurosid," ütles ta.

Tarbijakaitseühenduste samm rõhutab kasvavat survet suurtehnoloogiaettevõtetele kogu maailmas, et nad teeksid rohkem sotsiaalmeedia negatiivse mõjuga tegelemiseks, eriti laste ja haavatavate kasutajate jaoks, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Google ja Meta lükkasid kaebused tagasi ning ütlesid, et töötavad ennetavalt oma kasutajate kaitsmiseks.

"See kaebus annab vale pildi sellest, kuidas me pettustega võitleme, ja on oma olemuselt vigane," teatas Google'i pressiesindaja. "Me rakendame ulatuslikke meetmeid, et pettused meie platvormidelt eemal hoida, blokeerides üle 99 protsendi eeskirjadega vastuolus olevatest reklaamidest enne, kui neid üldse nähakse," lisas ta.

Meta teatas, et leidis ja eemaldas eelmisel aastal üle 159 miljoni petuskeemi reklaami, 92 protsenti enne, kui keegi neist teatas. "Investeerime täiustatud tehisintellekti, tööriistadesse ja partnerlustesse, et neid peatada," ütles pressiesindaja.

Ka Tiktok teatas, et rakendab rikkumiste vastu meetmeid, lisades, et pettused on kogu tööstusharu hõlmav väljakutse, samas kui pahatahtlikud tegutsejad kohandavad pidevalt oma taktikat.

Tarbijarühmad teatasid samal ajal, et nad teatasid eelmise aasta detsembri ja selle aasta märtsi vahel ligi 900 reklaamist, mida kahtlustati EL-i reeglite rikkumises, kuid platvormid eemaldasid vaid 27 protsenti reklaamidest ja 52 protsenti teadetest lükati tagasi või ignoreeriti.

Rühmad kutsusid regulaatoreid üles uurima, kas ettevõtted järgivad reegleid, ja määrama rikkumiste eest trahve.

Digiteenuste määruse alusel määratavad trahvid võivad ulatuda kuni kuue protsendini ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest.