Perling Parempoolsete volikogul: peame lõpetama riigi sekkumise rahva ellu

Perling ütles volikogu ees, et Eesti erakonnad on taganenud kokkuleppest, mis nägi ette, et riik ei sekku inimeste eludesse ja ei takista majandustegevust.

"Erakonnad on sellest kokkuleppest taandunud. Meie ülesanne koos teiega on see kokkulepe taastada. Sest see lepe on olnud meie riigi edu alus," ütles Perling.

Parempoolsete juht ütles, et Eestis saab arengut tagada vaid läbi selle, et hakata riiki lahti siduma aegunud sotsiaalriigi mudelist.

Ta rõhutas, et ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. "Riigi ülesanne on luua keskkond, et inimesed saaksid ise oma elude üle otsuseid teha ja ise oma jõukust luua," lausus Perling.

Perlingu sõnul tuleb lõpetada riiklikul tasemel tasuta asjade jagamine nendele, kes ise hakkama saaksid.

Ta lisas, et Eestis on võimul valitsus, kelle fookuses on kasvu asemel ümberjagamine ning investeeringute asemel toetuste jagamine.

Perling rääkis, et vaid Parempoolsetel on plaan luua jõukust ja kindlustada Eesti vabadus.

Perling ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Parempoolsete plaani realiseerimiseks tahab erakond liikuda tasakaalus riigieelarve suuras ja alandada käibemaksu 20 protsendini ning tulumaksu 18 protsendini.

"Käibemaks neli protsenti madalamaks, üks protsent aastas korraga, mis annab inimestele rohkem raha kätte," rääkis Perling.

Tasakaalus riigieelarve nimel tuleb Perlingi sõnul külmutada avaliku sektori kulud tervikuna.

Perling märkis, et majanduses arenguhüppe saavutamiseks tahavad Parempoolsed rakendada ka tehisaru.

"Aktuaalne kaamera" küsis ka Perlingilt Parempoolsete jutu kohta pensionide külmutanmisest. "Me peame otsa vaatama tervikuna sotsiaalkuludele ja see on inimestele valetamine, kui need, kes täna lubavad järjest rohkem raha kätte, jätavad ütlemata, et see ei ole jätkusuutlik ja raha selliselt süsteemi kallamine ja sellest tulenev inflatsiooni pidev kasv inimeste ostuvõimet vähendab. Meie valija on tark valija ja meie valija saab aru, et kui me räägime sellest, et riigi kulud on vaja külmutada, siis me teeme seda parema homse nimel," rääkis Perling.