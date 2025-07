Nõo vallas lähevad valimistel hääli püüdma uued nimed

Eelmistel valimistel tuli valimisliit Hea Valik 15 kohaga Nõo vallavolikogus kaheksa mandaadiga esimeseks. Eesootavatel valimistel kandideerivad liidu liikmed erakonna Isamaa nimekirjas.

Valimisliidu esindaja Jaanus Järveoja sõnul kandideeritakse Isamaa nimekirjas sellepärast, et nad ei saaks praeguses valimisliidus nimekirja kokku. Järveoja rääkis, et nad soovivad teha korda teid, prioriteediks on aga Nõo põhikooli laiendus.

"Kuna meil on inimeste ja õpilaste arv kasvus, siis põhikoolis on selge ruumikitsikus, nii et see on sellise mahuga ettevõtmine, mis määrab nii mõndagi meie väikse valla puhul. Kindlasti ei saa üle ega ümber ka teede temaatikast. Omavalitsused on teede hooldamisega suhteliselt kitsikuses," tutvustas Järveoja erakonna eesmärke.

Eelmistel valimistel kuue mandaadiga teiseks tulnud valimisliidu Ühtne Nõo vald liige Janar Saviir ütles, et ühendus saab nii uue nime kui ka nimekirja. Saviir selgitas, et liidu üks eesmärk on korraldada Nõos avatud konkursiga vallavanema valimine. Ta lisas, et tema valimisliidu peamine eesmärk on tagada, et kõik Nõo valla volikokku kandideerivad inimesed oleksid ka ise Nõo valla elanikud.

"Tahamegi, et kohaliku omavalitsuse otsuseid juhiks inimesed, kes siin igapäevaselt toimetavad, igapäevaselt elavad, oma lapsi siia viivad, käivad jalutamas. Ja pikas plaanis meie eesmärk on viia Nõo valla elu edasi nii, nagu on siin järjest viimastel aastatel võib-olla natukene suurema hooga läinud, kus elanikke tuleb juba juurde ja maksutulu kasvab tänu sellele päris palju," rääkis Saviir.

"Saab ehitada kergliiklusteid, lasteaeda laiendada, kooli laiendus on juba nüüd lukus, skate-park tuleb. Meil on hästi palju asju, mida eelmise nelja aastaga saime ära tehtud ja nüüd tahame samas rütmis jätkata," avas Saviir valimisliidu eesmärke.

Valimistel kandideerib oma nimekirjaga ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Eelmistel valimistel tuli erakond kolmandaks ja sai ühe mandaadi. Erakonna Nõo piirkonna esinaine Merike Lemming-Kors ütles, et nende eesmäk on ehitada Nõkku uus bussijaam, uuendada koolistaadioni ning parandada kõrvalteid.

"Kohalikud inimesed, kes elavad maal, neil on väga raske siin liikuda, eriti sellel aastal, kuna vihmad on ikka teed ära lõhkunud. Need teed on väga raskesti läbitavad," selgitas Lemming-Kors.

Viimastel valimistel kandideerisid Nõo vallavolikokku oma nimekirjaga ka erakond Eesti 200 ja Reformierakond. Eesti 200 Nõo piirkonnajuhi Mario Orgi sõnul ei kandideeri nende erakond selle aasta valimistel. Reformierakonna piirkonnajuht Arno Anton rääkis, et juuli lõpu seisuga ei ole veel selge, kas nad Nõo vallavolikogu valimistel kandideerivad.