Estonian Cell seiskab tootmise kaheks kuuks

Edaspidi muudetakse Heinzel Grupile kuuluva ettevõtte tootmisrežiimi neljalt vahetuselt kolmele, et tagada pikaajaline konkurentsivõime ja tootmise jätkusuutlikkus. Ettevõtte teatel järgnes selline otsus põhjalikule analüüsile turuarengutest, eriti ülemaailmse madala nõudluse ja Eesti hooajaliselt kõikuvate energiahindade mõjust ettevõtte majandustulemustele.

"Energiaintensiivse tööstusena oleme oluliselt mõjutatud energiakulust, eelkõige elektrihindadest ja neile lisanduvatest reguleeritud tasudest ja maksudest," ütles Estonian Celli finantsdirektor Meelis Kuzma. "Eesootav kohanemine on keeruline, samas hädavajalik, et tagada tehase ja selle töötajate stabiilne ja jätkusuutlik tulevik."

Enne ajutist tootmise seiskamist suurendatakse puitmassi laovaru, et klientide tarned selle ajal ei katkeks. Taaskäivitamisel on ettevõttel plaanis jätkata tootmist kolme vahetusega, tagades ka edaspidi töökohad valdavale osale praegusest meeskonnast. Töö kaotavatele inimestele nähakse ette toetusmeetmed vastavalt kehtivale seadusele.

"Meie eesmärk on reageerida aegsasti ning tegutseda vastutustundlikult, et säilitada tootmine ja töökohad pikas vaates," sõnas Heinzel Grupi tegevjuht Sebastian Heinzel. "Jätkame aktiivset dialoogi valitsuse ja teiste huvirühmadega tööstuse jaoks vajaliku konkurentsivõimelise majanduskeskkonna loomiseks Eestis. Ainult ettevõtte efektiivsuse suurendamise ja toetava majanduspoliitika kombinatsioonis on jätkusuutlik tootmine Eestis võimalik."

Ka mullu septembris seiskas ettevõte kõrge elektri hinna tõttu tootmise, kuid siis kaheks nädalaks.

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Täiesti uue tehase rajamisinvesteeringu maht oli 153 miljonit eurot, mis oli seeläbi suuruselt teine välisinvesteering Eesti tööstusesse. Ettevõtte omanik on Austria kontsern Heinzel Group.

Estonian Celli eelmise aasta netokahjum oli 8,8 miljonit eurot. See tähistab ettevõtte teatel mõningast paranemist võrreldes 2023. aasta 22,9 miljoni euro suuruse kahjumiga.