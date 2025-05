Estonian Cell jäi teist aastat järjest suurde kahjumisse

Heinzel Groupi kuuluva Estonian Celli eelmise aasta netokahjum oli 8,8 miljonit eurot. See tähistab ettevõtte teatel mõningast paranemist võrreldes 2023. aasta 22,9 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Estonian Celli müügitulu kasvas eelnenud aasta 86 miljonilt eurolt mullu 93 miljoni euroni.

2024. aasta esimesel poolel suutis Estonian Cell vähendada oma tootmiskulu, kuid aasta teisel poolel põhjustasid volatiilne energiaturg, üleilmsed logistilised tõrked ja langevad müügihinnad lisatakistusi.

Elektri hinna kõikumistest tingitud finantskahjude minimeerimiseks peatas ettevõte tootmise kokku 20 päevaks ning töötas lisaks sellele vähendatud tootmisvõimsusega. Kuigi haavapuitmassi tootmine kasvas mullu 167 000 tonnini võrreldes 136 000 tonniga 2023. aastal, oli see siiski kõigest 90 protsenti tehase täisvõimsusest.

Estonian Cell tootis mullu 4,2 miljonit kuumpeetrit biogaasi ja viis läbi ulatuslikud biogaasireaktori parandustööd.

"Oleme teinud märkimisväärseid edusamme oma finantsseisundi stabiliseerimisel, efektiivsuse tõstmisel ja jätkusuutlikkuse edendamisel, kuid selleks, et Eesti taastaks oma konkurentsivõime ja meie jõuaksime kasumisse, on hädavajalik toetav tööstuspoliitika raamistik – just nagu teised Euroopa riigid on seda rakendanud," ütles ettevõtte juhatuse liige Meelis Kuzma.

Estonian Cell ja selle emafirma Heinzel Group on korduvalt teinud Eesti valitsusele ettepaneku, et rakendataks kolme energiaintensiivsele tööstusele suunatud meedet: taastuvenergiatasudest vabastamine, investeerimistoetus süsinikuheitmete vähendamise tehnoloogiatele ning kriisiabi, leevendamaks elektrituru häiretest tulenevat hinnatõusu.