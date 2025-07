Putin allkirjastas seaduse, mis piirab veelgi internetivabadust

Seadus, mida kriitikud on kirjeldanud kui järjekordset ohtlikku seadust mõtte- ja sõnavabadusele Venemaal, kehtestab kuni 5000 rubla ehk ligikaudu 54 euro suurused trahvid kõigile, kes on tahtlikult otsinud või saanud juurdepääsu ekstremistlikuks materjaliks loetletud sisule.

Ametlikus nimekirjas on üle 5000 kirje, sealhulgas Ukrainat kiitvad laulud, feministliku rokkbändi Pussy Riot blogipostitused ja Putinit kritiseerivad veebilehed.

Riigiduuma liikmed hääletasid vastava seaduseelnõu poolt kuu alguses, seda hoolimata kahe parlamendifraktsiooni haruldasest vastuseisust.

Vene opositsioonipoliitik Boriss Nadeždin, kes korraldas seaduseelnõu vastu protesti, ütles, et see on nagu midagi aastast 1984, millega viitas George Orwelli romaanile totalitaarsest superriigist.

"See seadus karistab mõttekuritegusid," ütles ta AFP-le selle kuu alguses.

Seadus keelab ka virtuaalsete privaatvõrkude (VPN-ide) reklaamimise ja määrab trahve SIM-kaartide teisele isikule üleandmise eest – mõlemad viisid pakuvad suuremat privaatsust interneti kasutamiseks.

Paljud Venemaa kasutajad jätkavad riigi poolt keelatud veebilehtedel käimist VPN-teenuste kaudu, mis võimaldavad neil riiklikest blokeeringutest mööda hiilida.

Venemaa on pärast Ukraina pealetungi alustamist 2022. aastal drastiliselt piiranud ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust internetis.

Riik on blokeerinud juurdepääsu kümnetele lääne lehekülgedele, sealhulgas Facebookile ja Instagramile.