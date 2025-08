Pirita elanikke ärritasid Sisekaitseakadeemiast kostunud paugud

ERR-i poole pöördus Pirita elanik, kes teavitas valjudest paukudest, mida ta oli kuulnud eelnevatel nädalatel ning ka sel nädalal. Paugud kostusid Sisekaitseakadeemia territooriumilt, kus politsei koos partneritega harjutas muuhulgas lõhkamist. Kuid kohalikke elanikke sellest ette ei teavitatud. Info jõudis sotsiaalmeediasse alles sel kolmapäeval.

"Kuna mina olen Kaitseliidus vabatahtlikuna, siis olen õppustel käinud ja seda võib võrrelda, ütleme siis 120-millimeetrise suurtüki pauguga. Kes neid pauke on kuulnud kuskil lahinglaskmisel, need teavad, millise heliefekti see tekitab," ütles pahane kohalik elanik Paavo Tiitson.

"Meil on käimas Ukraina sõda ja inimesed on valvel. Isegi, kui meil oleks rahulik olukord, siis te peaksite ise seda pauku kuulma, siis saate aru, kui tugev see on. Ükski ilutulestiku rakett ei saa ligilähedale sellele ehk see ehmatab ikka väga korralikult," märkis Tiitson.

Ka kohalikes sotsiaalmeedia gruppides oldi paukude pärast pahased.

"Elan siseka [Sisekaitseakadeemia] kõrval ja mul shampaklaasid olid külili kapis," kommenteeris üks kohalik. "Jubedad paugud. Maja seinad ka värisesid," vastas teine. "Milleks keset linna selliseid asjatoiminguid korraldada. Elamusrajoonis. Seinad värisevad. Need pole ju väikesed paugud," märkis kolmas.

Paavo Tiitson tegi ka mitu telefonikõne häirekeskusesse, kuid alles pärast sellel kolmapäeval tehtud kolmandat kõne tuli häirekeskuselt vastus, et tegu on õppusega Sisekaitseakadeemias.

Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Kaire Paavo ütles ERR-ile, et õppustest teavitamisega kohalikele inimestele jäädi hiljaks ning tegu on kahetsusväärse juhtumiga.

Sisekaitseakadeemia oli andnud oma territooriumil asuvad vanad lammutamisele minevad ühiselamud politseile õppuste läbiviimiseks. Rohkem infot õppuse kohta ei osatud Sisekaitseakadeemiast anda ning soovitati pöörduda politsei poole.

"Politsei ja koostööpartnerid veel mitmest asutusest viisid sel nädalal kolmel päeval Sisekaitseakadeemias läbi taktikalise õppuse. Kuna vanad ühiselamud lähevad lammutamisele, siis leppisime Sisekaitseakadeemiaga kokku, et harjutame seal muuhulgas lõhkamist," ütles ERR-ile politsei ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide.

"Tagasime õppusel ohutuse, kuid müra paratamatult tekkis. Seetõttu tegime õppust päevasel ajal ja teavitasime lähedalasuvat lasteaeda. Õppuse teisel ja kolmandal päeval postitas veebipolitseinik info asumigruppidesse sotsiaalmeedias, kuid kindlasti oleksime pidanud sellest laiemalt ette teavitama," tõdes Loide.