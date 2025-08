SDE volikogu kutsub üles toiduainete käibemaksu langetama

"Eestis tuleb vähendada maksukoormust keskklassile ja madalama sissetulekuga inimestele ning suurendada rikaste panust riigieelarvesse. Aus on tunnistada, et täna on vaestel maksud kõrged ja rikastel madalad," kommenteeris avaldust erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Sotsiaaldemokraadid toetasid valitsuses olles ajutist käibemaksu tõstmist julgeolekumaksu osana, kuid asusime toidu hinna langetamise lahendusi koheselt otsima. Me ei toetanud ega toeta paremerakondade püsivaid maksumuudatusi, mis süvendavad inimeste toimetulekuraskusi, pidurdavad majanduskasvu ja halvendavad riigieelarve seisu. Toiduainete käibemaksu langetamine aitab vaesumist vähendada. Täna maksab viiendik kõige vaesematest inimestest käibemaksuna oma brutotulust ligi 15 protsenti ära, samal ajal kui viiendikul kõige rikkamate brutotulust moodustab käibemaks vaid viis protsenti," seisab erakonna volikogu avalduses.

"Kutsume valitsust lõpetama ettevõtjate süüdistamist ahnuses ning mõistma, et ettevõtted tegutsevad riigi poolt loodud raamides ja reeglite järgi. Liiga suured kaubanduspinnad on kahtlemata kulukamad, kuid arusaamatuks jääb, mis on valitsuse sellekohase retoorika mõte ja kas lahendusena soovitakse hakata poode sulgema. Ettevõtjate ründamise asemel peab jätkama sotsiaaldemokraatide poolt 2024. aasta sügisel valitsuses alustatud toiduhindade analüüsiga, et hinnata käibemaksu langetuse laiemat mõju toidutootmisele, toitlustusasutustele, majandusele ning otsida lisaks teisi võimalusi toiduhinna vähendamiseks."

Erakonna avalduses mööndakse, et ühtlasi raskendavad madalapalgaliste ja keskklassi toimetulekut liiga suured kärped riigieelarves. Põhiteenuste, nagu haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kättesaadavuse vähenedes suureneb avalduse järgi inimeste omaosalus, mis piirab omakorda tarbimisvõimekust.

Sotsiaaldemokraadid peavad sel nädalavahetusel, 2.-3. augustil suvepäevi Nelijärve puhkekeskuses, Aegviidus. Suvepäevi alustatakse 2. augusti pärastlõunal algavate erinevate poliitiliste aruteludega erakonna tipp-poliitikute vedamisel ja eriala-ekspertide osalusel.