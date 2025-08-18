X!

Teele Orgse: kui pole kvaliteetne, pole abi

Arvamus
Teele Orgse
Teele Orgse Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Eesti tervishoiu üle käivas diskussioonis vaieldakse tihti raha, tööjõu ja taristu pärast, kuid seni, kuni kvaliteet ei ole selge riiklik prioriteet, ei saa ükski süsteem olla tõeliselt toimiv, kirjutab Teele Orgse.

Kvaliteet ei ole tervishoius luksus ega lisa, vaid põhitingimus. Kui abi ei ole kvaliteetne, ei pruugi see mitte ainult aidata, vaid tekitada kahju. Ometi keskenduvad meie avalikud arutelud ja poliitikad enamasti rahale, taristule ja tööjõupuudusele. Need on kõik tähtsad, kuid ilma kvaliteedita ei saa ükski süsteem olla tõeliselt toimiv.

Me ei saa rahulduda süsteemiga, kus osa patsiente saab suurepärast abi ja osa jääb teenuse varju, lihtsalt sõltuvalt asukohast või juhusest. Me ei saa pidada normaalseks, et mõõdame edu ainult eelarveridade ja visiitide arvu järgi, mitte inimeste tervise paranemise järgi.

Kvaliteet tähendab, et iga patsient saab õigeaegset, tõenduspõhist ja ohutut abi sõltumata elukohast, vanusest, rahvusest või sissetulekust. See tähendab, et raviteekonnad on sujuvad, kommunikatsioon on selge ja patsiendi vajadused on otsuste keskmes.

Eestis on suurepäraseid spetsialiste ja kaasaegset tehnoloogiat, kuid nende potentsiaal ei avaldu, kui süsteem ei toeta järjepidevat kvaliteedijuhtimist. Kuigi iga üksiku inimese jaoks on tema olukord maailma kõige tähtsam, siis tervishoiusüsteemi seisukohast peab kvaliteeti hindama mitte ainult teenuse või raviteekonna kontekstis, vaid süsteemiüleselt.

Rahastamine ei soosi kvaliteedi parandamist

Praegu on meie terviklik pilt sellest, kui kvaliteetne on abi tegelikult, puudulik. Mõned haiglad ja perearstikeskused koguvad ja analüüsivad andmeid, aga ühtne kvaliteedi hindamine ja avalik aruandlus on killustatud või puudub sootuks. Patsient ja tema lähedased ei saa alati selget infot selle kohta, kui tõhus või ohutu on teenus, mida nad saavad. Ka rahastamine ei soosi kvaliteediparendust. Ebaproportsionaalselt tuuakse välja tervishoiu kvaliteedi ühe alamdimensiooni alamaspekt: ajaline kättesaadavus.

Ka riigikontroll juhtis 2024. aastal avaldatud raportis "Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel" samale probleemile tähelepanu ja nende sisukaid tähelepanekuid ja soovitusi väärtustan väga. Sotsiaalministeerium hakkas sellest tõukudes toimetama ja koostas analüüsi ning soovitused, milles loodetavasti saab oluline samm meie süsteemi arendamisel ja kvaliteedi tõstmisel.

Kvaliteet peab saama tervishoiupoliitika keskmeks

Seni on kvaliteet olnud tervishoius pigem kõrvalteema või erialaspetsialistide entusiastlik algatus. Kvaliteedi saavutamiseks on vaja, et see oleks selge riiklik eesmärk, mida jälgitakse ja juhitakse süsteemselt. Samuti tuleb luua ühtne ja läbipaistev kvaliteedi hindamise süsteem, mis võimaldab koguda terviklikku infot ravi tulemuslikkuse, ohutuse ja patsiendi kogemuse kohta ning toetab teadlikke otsuseid.

Rahastamine peaks motiveerima kvaliteeti ja kvaliteediparendust, mitte ainult mahu suurendamist, näiteks paremate tulemuste ja väiksema tüsistuste arvu kaudu. Kvaliteet sünnib inimeste kaudu, seega tuleb tervishoiutöötajate oskusi pidevalt täiendada ja neid toetada. Kõige aluseks peab olema patsiente ja avalikkuse kaasamine, sest tervishoiusüsteem peab teenima inimesi.

Kvaliteet ei ole tervishoius luksus ega lisa, vaid selle tuum. Raha, voodid ja personal on tähtsad, kuid ilma kvaliteedita ei täida tervishoiusüsteem oma tegelikku eesmärki – parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti.

Tervishoid peab olema inimeste vajadusi arvestav, väärtust ja tervist loov, ohutu, tõenduspõhine, igal sammul patsiendi vajadusi arvestav, õiglust tagav, õigeaegne ja tõhus ehk kokku võttes kvaliteetne. See nõuab otsustavust ja järjepidevust, aga eelkõige ühist arusaama, et kui pole kvaliteeti, pole abi.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

17.08

Kaur-Markus Mirka: tihendame linna aina suuremate autodega

16.08

Ülevaade. Venemaa strateegiline mõjutustegevus Eestis 2020–2025

16.08

Innar Liiv ja Andres Karjus: tehisaru abil pilk eestlaste unistustesse

10:36

Tanel Kiik: miks on valitsus rahva usalduse minetanud?

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

29.07

Kaspar Viilup: Eesti turule jõudnud HBO Max paneb õlgu kehitama

13.06

Meelis Oidsalu: mõõdukas provokatsioon on kriiskamisest mõjusam

13.06

Liina Kersna: kultuur kui hool – kas suudame uut enda omaks teha?

VIIMASED UUDISED

11:55

Uuring: juuksevalgust võib saada üllatavalt tõhusa hambapasta

11:54

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

11:49

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:45

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

11:36

Korrigeeritud SKP andmete kohaselt oli majanduslangus algselt arvatust väiksem

11:21

Kristi Raik: Anchorage sunnib Euroopat käiku vahetama

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

11:07

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:39

Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

10:30

Vabaerakond läheb KOV-valimistel välja oma nimekirjadega

10:25

Ukraina president sõidab kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga

10:16

Boliivia presidendivalimistel said said teise vooru parempoolsed

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo