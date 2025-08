Euroala inflatsioon püsis juulis kahe protsendi juures

Eurostati andmetel jäi inflatsioonimäär võrreldes juuniga stabiilseks.

Juulis oli kõrgeim toidu, alkoholi ja tubakatoodete aastane inflatsioonimäär, mis kasvas 0,2 protsendipunkti võrra 3,1 protsendilt 3,3 protsendile.

Sellele järgnesid teenused, mille inflatsioon langes 3,3 protsendilt 3,1 protsendile. Tööstuskaupade inflatsioon kasvas 0,5 protsendilt 0,8 protendile ja energia -2,6 protsendilt -2,5 protsendile.

Euroala kõrgeim aastane inflatsioon on juuli seisuga Eestis, millest järgmisel kohal on Horvaatia ja Slovakkia. Madalaim aastane inflatsioon on tänavu eeldatavasti Küprosel.