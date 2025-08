"Musta pori näkku" võtted on jõudnud Iisakule

"Musta pori näkku" on filmilavastaja Jaak Kilmi kolmas film, mille tegevus toimub eelmise sajandi 80ndatel. Pöördelise ajastu filmimine muutub aina keerulisemaks, kuna autentset olustikku on Eestis üha raskem leida. Nii filmitaksegi legendaarset Võru rockfestivali Iisaku laululaval.

"See on filmi mõttes megaoluline, sest meil film ongi road movie, Tallinnast Võrusse, ja tegemist on filmi kulminatsiooniga. Nii et ilma selle stseenita ei oleks ka filmi. Seesama legendaarne Golem jõuab meie filmis lavale, esineb ja sellest tuleb jama," rääkis filmilavastaja Jaak Kilmi.

Filmi eelarve on 1,6 miljonit eurot. Selle raha eest peaks saama teose, mida publik on valmis lõputult vaatama.

"See teeb ka selle filmi tegemise kalliks, sellepärast et sa tahad, et kõik detailid oleksid läbimõeldud. Sisutihedus ja läbitöötatus on vist see, mis õnnestumise korral teeb hea filmi ja ajas kestva filmi," ütles produtsent Kristian Taska.

Taska usub, et "Musta pori näkku" on raamatuna juba muutunud Eesti klassikaks. Ka tegelased on on kõigile teada.

"Mul on au mängida Hendrik Sal-Sallerit. Armastatud figuur Eesti rahva poolt, ja kui ma tema nooruspõlve pilte nägin, siis mul sai selgeks, et miks mind siia rolli on kutsutud, see (väline) sarnasus on ikkagi täiesti olemas. Ma usun, et midagi seesmist (sarnast) peab ka olema. Need sõnad, energia, see küte on minu meelest nii kihvt ja nii lahe, et seda ma olin oma ellu igatsenud," rääkis näitleja Erik Hermaküla.

Lavastaja Kilmi sõnul on filmivõtetega jõutud lõpusirgele. Kinodesse peaks "Musta pori näkku" jõudma tuleval aastal.