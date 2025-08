Austraalia ostab Jaapani firmalt 11 moodsat sõjalaeva

Austraalia uuendab oma mereväge 11 Mogami-klassi fregatiga, mille on ehitanud Jaapani ettevõte Mitsubishi Heavy Industries, teatas teisipäeval kaitseminister Richard Marles.

"See on selgelt suurim kaitsetööstuse leping, mis Jaapani ja Austraalia vahel on kunagi sõlmitud," ütles Marles, kui kiitis kuue miljardi USA dollari suurust tehingut.

Mitsubishi Heavy Industries võitis hanke Saksamaa ThyssenKrupp Marine Systemsi ees.

"See otsus tehti selle põhjal, mis oli Austraalia jaoks parim võimekus. Meil on Jaapaniga väga tihe strateegiline kooskõla," rääkis Marles.

Mogami-klassi sõjalaevad on kaasaegsed fregatid, mis on varustatud võimsa relvastusega.

"Mogami-klassi fregatt on Austraalia jaoks parim fregatt. See on järgmise põlvkonna alus," kinnitas Marles.

Kaitsetööstuse minister Pat Conroy lisas, et fregatid on kõige muu hulgas võimelised välja laskma kaugmaa tiibrakette Tomahawk.