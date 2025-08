Õpilasmaleva rühma juhendaja: noored ei seisa reha najal, vaid teevad tõsist tööd

Kohalike omavalitsuste õpilasmaleva rühmade teine töövahetus on alanud. Tööaeg kestab kümme päeva ning noortele makstava palga suurus jääb 200 euro kanti. Noored malevlased eelistavad eelkõige päris tööd teha ning oma palga ikka ausalt välja teenida.

Järva valla Koigi rühma noormehed said teisipäeval proovida trimmeriga töötamist, neiud korjasid kooli pargis mahalangenud oksi. Noored kinnitasid, et neile pigem meeldibki n-ö päris tööd teha.

"Siin saab sõpradega koos olla ja kõik koos tööd teha," sõnas malevlane Doris Renter.

"Mulle väga ei meeldi rohida, aga ega siukest tööd ei ole, mida ei taha teha," lisas Koigi rühma malevlane Mirtel Lees.

Niimõnigi noor on otsustanud malevasse tulla just seetõttu, et soovitakse taskuraha koguda.

"Minu arust on see täitsa hea palk, 200 euri," sõnas malevlane Andre Tšepokaite.

Koigi rühma juhendaja Saima Kams ütles, et kindlasti ei tegeleta õpilamalevas töö matkimisega, vaid noored tahavad ka päriselt kasulikud olla.

"Isegi see rohimine on päris töö. Ei tee niisama siukest, et oleme reha najal ilusad, nagu arvatakse, et oleme. Tegelikult lapsed teevad tõsist tööd," lausus Kams.

Tõsist tööd tehti ka Koerus, kus õpilasmalevlased rohisid mänguväljakut ja korjasid liiva seest välja kõik selle, mis sinna ei kuulu.

Järva vallas saab suvel tööd 104 õpilast, kellele maksab palka vald. Valla õpilasmaleva juht Aune Suve-Kütt ütles, et siiski on õnnestunud leida ka üksikuid eraettevõtjaid, kes on laste tööst huvitatud.

"Ega see väga lihtne ei ole, et ikkagi päris keeruline ja eks me siin vallaga ikkagi otsime ka noortele jõukohaseid ja sobivaid töid. Iga töö ju noorele ei sobi," sõnas Suve-Kütt.

Järva maakonna kolme valla õpilasmalevas on tänavu 236 kohta.