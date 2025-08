Läti kuulutas välja eriolukorra põllumajanduses

Läti valitsus kuulutas teisipäeval erakorralisel istungil välja 4. novembrini kestva eriolukorra põllumajanduses, et korvata külma, vihma ja üleujutuste tekitatud kahju.

Põllumajandusministeeriumi koostatud määruses tuuakse välja, et Lätis on alates tänavu maist valitsenud ebasoodne ilm, mille tõttu on paljudes piirkondades põllud ja istandikud üle ujutatud ning saak kas oluliselt vähenenud või sootuks hävinud.

Liigniiske mulla tõttu ei pääse põllumasinad sageli ka põldudele, mis takistab põlluharimist ja saagikoristamist või muudab selle täiesti võimatuks. Õigeaegselt lõpetamata põllumajandustööde tõttu kannatab teravilja kvaliteet ja langeb selle turuväärtus.

Ministeerium märkis, et liigniiskuse tõttu on tera- ja, kaunvili, kartul ja muud põllukultuurid mädanenud enne saagi andmist. Paljudes piirkondades ei ole tänavu võimalik põldudel õigeaegselt külvata ning pikka aega niiskuses olnud seemikud kaotasid oma kvaliteedi või uppusid, vahendas BNS.

Teistes kohtades ei ole külvi isegi alustatud ja põllud on siiani harimata. Et kevadkülv hilines ja kasvuaja pikkus on piiratud, jäi suur osa pinnast samuti külvamata ning saaki ei tule.

Ministeerium rõhutas, et see on kolmas aasta järjest, mil põllumajandust mõjutab halb ilm, olukord tervikuna põhjustab märkimisväärset kahju, ohustades paljude talude elujõulisust. Põllumajandustootjaid mõjutavad oluliselt ka tootmisressursside, näiteks taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kõrge hind.