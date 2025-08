Salatsi uus sild peaks valmima novembriks

Lätis Via Balticale ehitataval Salatsi uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul, kinnitasid Läti riigiteede esindajad. Kuigi väga tugevad vihmad on töid seganud, püsivad ehitajad graafikus.

Kui Tallinnas või Riias just mõnd suurüritust pole, on Salatsi silla ületamine muutunud kiiremaks ja rahulikumaks. Suurtel, rohkem kui 44 tonni kaaluvail veokeil ajutisele sillale asja pole - neil tuleb teha pikem ümbersõit Limbaži kaudu.

Kevadel vahetati välja ajutise silla plaadid ja nüüd pole ajutine ülesõit enam kõikunud. Kord päevas vaatavad eksperdid selle ka üle. Ehitajail on kõvasti pingutamist, et uue silla rajamisega graafikus püsida - töö käib siin kolmes vahetuses ja peaaegu katkematult. Silla talad on paigas ja järgmisel nädalal loodetakse hakata sõidutee osa betooniga katma.

"Liikluse plaanime uuele sillale üle viia novembri algul. Siis toimub see kahel rajal,

mitte vaid ühes suunas korraga. Novembri algul võib ehitus küll veel jätkuda,

kuid liiklus saab toimuda uuel sillal," sõnas Läti riigiteede kommunikatsioonijuht Anna Kononova.

Lätis on kallanud nii kõvasti vihma, et valitsus kuulutas põllumajanduses välja eriolukorra ja osa idapiiri ehitusest on mattunud vee alla. Nagu näha, tuleb Salacis osa töid teha otse jõe pealt, nii et sajud on seganud ka siinseid ehitajaid.

"Paar nädalat on olnud väga tugevad vihmasajud ja on selge, et need pole ehitamist soodustanud. Teisi probleeme pole jõevool suvel põhjustanud," lisas Kononova.

Lätlastel olid Via Baltica trassi uuendamisega ka mujal suured plaanid, kuid rahapuudusel on neid kärbitud. Siiski kavandatakse ehitust Riiast Leedu poole. Kekava ümbersõit on PPP-projektina valmis, nüüd on oodata järgmist lõiku.

"Praegu valmistame ette uut PPP-projekti Bauska ümbersõidu ehitamiseks. Plaanime selle rajamist alustada 2030. aastal," ütles Kononova.

Riia ja Heinaste vahel teisi suuremaid tee-ehitusi lisaks Salatsi sillale plaanis pole, ehkki alatasa ummikuid põhjustava Riia-Adaži lõiguga loodetakse midagi ette võtta.