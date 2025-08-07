Philippe Jourdan: ajalooline hetk Eestile ja katoliku kirikule

"Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2) "(Jumal) on meid Kristuses valinud olema pühad." (Ef 1 :4)

6.septembril toimub Tallinna Vabaduse väljakul ajalooline sündmus – piiskop Eduard Profittlich SJ kuulutatakse õndsaks. See ei ole ainult suur hetk Eesti katoliiklastele, vaid kogu rahvale. Esmakordselt kuulutatakse Eestis õndsaks keegi, kes elas, teenis ja kannatas siinsamas meie maal, Eesti südames.

Piiskop Eduard Profittlich sündis Saksamaal, kuid andis oma elu Eesti rahvale. Ta tuli siia 1930. aastatel, võttis Eesti kodakondsuse ja sai 1936. aastal apostellikuks administraatoriks, hiljem piiskopiks. Tema missioon oli selge: tugevdada katoliku kogukonda, teenida ustavalt Kristust ja kuulutada evangeeliumi Eesti rahvale. Ta elas lihtsat ja pühendunud elu, mida iseloomustas sügav armastus rahu ja tõe vastu.

Kui Nõukogude okupatsioon 1940. aastal algas, siis ta ei põgenenud, vaid jäi oma karja juurde. 1941. aastal arreteerisid Nõukogude võimud ta, süüdistades, et ta on "Vatikani agent". Ta suri 22. veebruaril 1942 Kirovi vanglas, olles andnud tunnistust oma usust, kuni lõpuni. Tema märtrisurm on kõnekas tunnistus usu, julguse ja armastuse eest, need on väärtused, mis ületavad rahvuse, keele ja poliitika piire.

Õndsakskuulutamine tähendab, et Katoliku Kirik tunnustab ametlikult tema pühadust ja kutsub kogu maailma usklikke teda austama ja tema poole palvetama. Ent see hetk on eriline ka Eesti jaoks. Eduard Profittlich oli üks meist – kodanik, vaimulik, usklik –, kes elas meie ajaloos kõige pimedamal hetkel, aga kelle elu oli valguseks.

Tema õndsakskuulutamine on kutse mäletada mineviku kogemusi, austada kannatanuid ja püüelda ühiskonna poole, kus valitsevad vabadus, südametunnistus ja õiglus. See tuletab meile meelde, et pühadus pole ainult suurte tegude küsimus, vaid ustavus igapäevaelus, ka siis, kui see nõuab ohvrit.

Katoliku Kirik Eestis saab läbi selle tunnustuse uue julgustuse. Piiskop Profittlich on nüüd meie eestkostja taevas, eestlane südames, pühak oma usus, märter armastuses.

Armsad vennad ja õed, palugem püsivalt tulevase õndsa Eduard Profittlichi eestkostet, et eelseisev õndsakskuulutamine oleks paljudele inimestele Eestimaal suurepärane võimalus läheneda Kristusele ning avastada Jumala Tahtmist enda elus.